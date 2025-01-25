Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог
Политолог Дугин: США не вернутся к прошлым ценностям после президентства Трампа
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«
"Ставки настолько высоки, что в принципе возврата в любом случае не будет. Минимум половина, а то и больше половины населения будет, просто будет защищать эти подходы, эти идеи, тем более, что он (Трамп – ред.) подобрал такую молодую команду, которая еще долго будет в политике вокруг", - сказал он РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, привнесенные Трампом трансформации сперва затронут политику и общество, однако в будущем распространятся и на науку, образование и культуру.
"Эти перемены настолько быстрые, настолько решительные, настолько динамичные, настолько фундаментальные. То есть фактически речь идет о том, что заменили, условно говоря, зло на добро, антитрадиционные ценности на традиционные ценности, антирелигию на религию. И эти трансформации очень-очень значительные. Я думаю, что, конечно, будет колоссальное сопротивление", - добавил он.
Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа
23 января, 07:18