https://ria.ru/20250125/ekspert-1995445732.html

Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог

Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог - РИА Новости, 25.01.2025

Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог

Перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:40:00+03:00

2025-01-25T10:40:00+03:00

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дональд трамп

александр дугин

в мире

сша

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Ставки настолько высоки, что в принципе возврата в любом случае не будет. Минимум половина, а то и больше половины населения будет, просто будет защищать эти подходы, эти идеи, тем более, что он (Трамп – ред.) подобрал такую молодую команду, которая еще долго будет в политике вокруг", - сказал он РИА Новости. По мнению собеседника агентства, привнесенные Трампом трансформации сперва затронут политику и общество, однако в будущем распространятся и на науку, образование и культуру. "Эти перемены настолько быстрые, настолько решительные, настолько динамичные, настолько фундаментальные. То есть фактически речь идет о том, что заменили, условно говоря, зло на добро, антитрадиционные ценности на традиционные ценности, антирелигию на религию. И эти трансформации очень-очень значительные. Я думаю, что, конечно, будет колоссальное сопротивление", - добавил он.

https://ria.ru/20250123/dugin-1995067940.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дональд трамп, александр дугин, в мире, сша