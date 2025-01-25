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Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог - РИА Новости, 25.01.2025
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10:40 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/ekspert-1995445732.html
Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог
Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог - РИА Новости, 25.01.2025
Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог
Перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:40:00+03:00
2025-01-25T10:40:00+03:00
дональд трамп
александр дугин
в мире
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Ставки настолько высоки, что в принципе возврата в любом случае не будет. Минимум половина, а то и больше половины населения будет, просто будет защищать эти подходы, эти идеи, тем более, что он (Трамп – ред.) подобрал такую молодую команду, которая еще долго будет в политике вокруг", - сказал он РИА Новости. По мнению собеседника агентства, привнесенные Трампом трансформации сперва затронут политику и общество, однако в будущем распространятся и на науку, образование и культуру. "Эти перемены настолько быстрые, настолько решительные, настолько динамичные, настолько фундаментальные. То есть фактически речь идет о том, что заменили, условно говоря, зло на добро, антитрадиционные ценности на традиционные ценности, антирелигию на религию. И эти трансформации очень-очень значительные. Я думаю, что, конечно, будет колоссальное сопротивление", - добавил он.
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дональд трамп, александр дугин, в мире, сша
Дональд Трамп, Александр Дугин, В мире, США
Трамп привнесет радикальные перемены в политику США, заявил социолог

Политолог Дугин: США не вернутся к прошлым ценностям после президентства Трампа

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«
"Ставки настолько высоки, что в принципе возврата в любом случае не будет. Минимум половина, а то и больше половины населения будет, просто будет защищать эти подходы, эти идеи, тем более, что он (Трамп – ред.) подобрал такую молодую команду, которая еще долго будет в политике вокруг", - сказал он РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, привнесенные Трампом трансформации сперва затронут политику и общество, однако в будущем распространятся и на науку, образование и культуру.
"Эти перемены настолько быстрые, настолько решительные, настолько динамичные, настолько фундаментальные. То есть фактически речь идет о том, что заменили, условно говоря, зло на добро, антитрадиционные ценности на традиционные ценности, антирелигию на религию. И эти трансформации очень-очень значительные. Я думаю, что, конечно, будет колоссальное сопротивление", - добавил он.
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