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Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ - РИА Новости, 25.01.2025
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12:27 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/efimov-1995391956.html
Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ
Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ - РИА Новости, 25.01.2025
Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ
Около 3 гектаров земли в Мещанском районе Москвы выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:27:00+03:00
2025-01-25T12:27:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 3 гектаров земли в Мещанском районе Москвы выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент затронет немногим более 3 гектаров земли между проспектом Мира и Водопроводным переулком, поблизости от МЦД-2 Рижская."В ближайшее время право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 62,71 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 1,8 миллиарда рублей. В результате город получит свыше 3,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, победитель торгов сможет возвести 170 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиничный комплекс, офисы, торговые центры.Расположенный в границах проекта КРТ вестибюль станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии будет сохранен, уточняется в сообщении.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что число проектов комплексного развития территорий за прошлый год выросло в 1,6 раза.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ

Ефимов: участок в Мещанском районе Москвы выставят на торги в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 3 гектаров земли в Мещанском районе Москвы выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что редевелопмент затронет немногим более 3 гектаров земли между проспектом Мира и Водопроводным переулком, поблизости от МЦД-2 Рижская.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Ефимов: в Москве выделили землю для строительства экопроизводства
24 января, 16:12
"В ближайшее время право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 62,71 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 1,8 миллиарда рублей. В результате город получит свыше 3,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, победитель торгов сможет возвести 170 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиничный комплекс, офисы, торговые центры.
Расположенный в границах проекта КРТ вестибюль станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии будет сохранен, уточняется в сообщении.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что число проектов комплексного развития территорий за прошлый год выросло в 1,6 раза.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Ефимов: на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" возвели пожарное депо
24 января, 10:15
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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