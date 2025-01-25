https://ria.ru/20250125/efimov-1995391956.html

Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ

Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ - РИА Новости, 25.01.2025

Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ

Около 3 гектаров земли в Мещанском районе Москвы выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:27:00+03:00

2025-01-25T12:27:00+03:00

2025-01-25T12:27:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 3 гектаров земли в Мещанском районе Москвы выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент затронет немногим более 3 гектаров земли между проспектом Мира и Водопроводным переулком, поблизости от МЦД-2 Рижская."В ближайшее время право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 62,71 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 1,8 миллиарда рублей. В результате город получит свыше 3,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, победитель торгов сможет возвести 170 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиничный комплекс, офисы, торговые центры.Расположенный в границах проекта КРТ вестибюль станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии будет сохранен, уточняется в сообщении.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что число проектов комплексного развития территорий за прошлый год выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250124/efimov-1995286992.html

https://ria.ru/20250124/efimov-1995193531.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы