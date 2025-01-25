Ефимов: участок в Мещанском районе выставят на торги в рамках КРТ
Ефимов: участок в Мещанском районе Москвы выставят на торги в рамках КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 3 гектаров земли в Мещанском районе Москвы выставят на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что редевелопмент затронет немногим более 3 гектаров земли между проспектом Мира и Водопроводным переулком, поблизости от МЦД-2 Рижская.
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"В ближайшее время право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 62,71 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 1,8 миллиарда рублей. В результате город получит свыше 3,7 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, победитель торгов сможет возвести 170 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиничный комплекс, офисы, торговые центры.
Расположенный в границах проекта КРТ вестибюль станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии будет сохранен, уточняется в сообщении.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что число проектов комплексного развития территорий за прошлый год выросло в 1,6 раза.