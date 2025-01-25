Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой
Политолог Дугин: раскол между США и ЕС связан с заявлениями Трампа о гендерах
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идеологический раскол США и стран ЕС связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
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"Намечается очень серьезное противостояние между Европой и США при Трампе, потому что основные лидеры главных европейских стран убежденные левые либералы и глобалисты. Именно убежденные. Это фанатики либеральной цензуры, сторонники Woke (вопросов социальной, расовой и половой справедливости – ред.), сторонники DEI", - сказал он РИА Новости.
Как отметил Дугин, у Трампа в Европе, тем не менее, есть единомышленники в лице премьера Словакии Роберта Фицо, премьера Венгрии Виктора Орбана и политиков из правопопулистских движений.