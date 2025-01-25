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Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой - РИА Новости, 25.01.2025
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09:41 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/dugin-1995439270.html
Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой
Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой - РИА Новости, 25.01.2025
Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой
Идеологический раскол США и стран ЕС связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах, считает российский философ, политолог и социолог Александр... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:41:00+03:00
2025-01-25T09:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идеологический раскол США и стран ЕС связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. "Намечается очень серьезное противостояние между Европой и США при Трампе, потому что основные лидеры главных европейских стран убежденные левые либералы и глобалисты. Именно убежденные. Это фанатики либеральной цензуры, сторонники Woke (вопросов социальной, расовой и половой справедливости – ред.), сторонники DEI", - сказал он РИА Новости. Как отметил Дугин, у Трампа в Европе, тем не менее, есть единомышленники в лице премьера Словакии Роберта Фицо, премьера Венгрии Виктора Орбана и политиков из правопопулистских движений.
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в мире, европа, словакия, венгрия, дональд трамп, александр дугин, роберт фицо
В мире, Европа, Словакия, Венгрия, Дональд Трамп, Александр Дугин, Роберт Фицо
Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой

Политолог Дугин: раскол между США и ЕС связан с заявлениями Трампа о гендерах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идеологический раскол США и стран ЕС связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
«
"Намечается очень серьезное противостояние между Европой и США при Трампе, потому что основные лидеры главных европейских стран убежденные левые либералы и глобалисты. Именно убежденные. Это фанатики либеральной цензуры, сторонники Woke (вопросов социальной, расовой и половой справедливости – ред.), сторонники DEI", - сказал он РИА Новости.
Как отметил Дугин, у Трампа в Европе, тем не менее, есть единомышленники в лице премьера Словакии Роберта Фицо, премьера Венгрии Виктора Орбана и политиков из правопопулистских движений.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Пушков заявил о плохом предчувствии у ЕС насчет президентства Трампа
20 января, 21:36
 
В миреЕвропаСловакияВенгрияДональд ТрампАлександр ДугинРоберт Фицо
 
 
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