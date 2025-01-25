https://ria.ru/20250125/dugin-1995439270.html

Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой

Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой - РИА Новости, 25.01.2025

Политолог заявил об идеологическом расколе между США и Европой

Идеологический раскол США и стран ЕС связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах, считает российский философ, политолог и социолог Александр... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:41:00+03:00

2025-01-25T09:41:00+03:00

2025-01-25T09:41:00+03:00

в мире

европа

словакия

венгрия

дональд трамп

александр дугин

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_94f6b64da9bbcdcac00fc14364de1365.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идеологический раскол США и стран ЕС связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. "Намечается очень серьезное противостояние между Европой и США при Трампе, потому что основные лидеры главных европейских стран убежденные левые либералы и глобалисты. Именно убежденные. Это фанатики либеральной цензуры, сторонники Woke (вопросов социальной, расовой и половой справедливости – ред.), сторонники DEI", - сказал он РИА Новости. Как отметил Дугин, у Трампа в Европе, тем не менее, есть единомышленники в лице премьера Словакии Роберта Фицо, премьера Венгрии Виктора Орбана и политиков из правопопулистских движений.

https://ria.ru/20250120/pushkov-1994707245.html

европа

словакия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, словакия, венгрия, дональд трамп, александр дугин, роберт фицо