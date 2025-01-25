https://ria.ru/20250125/dugin-1995435262.html

Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова

Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова - РИА Новости, 25.01.2025

Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова

Либералы объявили фашистами силы, которые борются в США с цензурой, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:38:00+03:00

2025-01-25T08:38:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Либералы объявили фашистами силы, которые борются в США с цензурой, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Христианство, и такое коренное фундаментальное христианство, оно давно в глазах либералов синоним фашизма. Там у них все фашизм: Гитлер фашизм, все, что не ЛГБТ*, то фашизм. И вот вдруг (президент США Дональд) Трамп говорит, с этим покончено, запрещено запрещать, запрещено использовать государственный аппарат для поддержки той или иной политической группировки, запрещено осуществлять цензуру над свободой слова. А цензура - это фактически то, с чем вот эта новая либеральная глобалистская элита просто слилась неразрывно. Там цензурируется все под видом фактчекинга, то есть проверки факта. На самом деле процветал запрет на всякое инакомыслие", - сказал он РИА Новости. Ранее Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру. Новый президент США неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook** и Instagram**, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его администрацией.* Движение признано экстремистским и запрещено в России** Принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, александр дугин, facebook, в мире