Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова
Политолог Дугин: либералы объявили тех, кто борется с цензурой в США, фашистами
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Либералы объявили фашистами силы, которые борются в США с цензурой, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
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"Христианство, и такое коренное фундаментальное христианство, оно давно в глазах либералов синоним фашизма. Там у них все фашизм: Гитлер фашизм, все, что не ЛГБТ*, то фашизм. И вот вдруг (президент США Дональд) Трамп говорит, с этим покончено, запрещено запрещать, запрещено использовать государственный аппарат для поддержки той или иной политической группировки, запрещено осуществлять цензуру над свободой слова. А цензура - это фактически то, с чем вот эта новая либеральная глобалистская элита просто слилась неразрывно. Там цензурируется все под видом фактчекинга, то есть проверки факта. На самом деле процветал запрет на всякое инакомыслие", - сказал он РИА Новости.
Ранее Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру. Новый президент США неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook** и Instagram**, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его администрацией.
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