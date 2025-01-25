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Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова - РИА Новости, 25.01.2025
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08:38 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/dugin-1995435262.html
Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова
Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова - РИА Новости, 25.01.2025
Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова
Либералы объявили фашистами силы, которые борются в США с цензурой, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:38:00+03:00
2025-01-25T08:38:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Либералы объявили фашистами силы, которые борются в США с цензурой, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Христианство, и такое коренное фундаментальное христианство, оно давно в глазах либералов синоним фашизма. Там у них все фашизм: Гитлер фашизм, все, что не ЛГБТ*, то фашизм. И вот вдруг (президент США Дональд) Трамп говорит, с этим покончено, запрещено запрещать, запрещено использовать государственный аппарат для поддержки той или иной политической группировки, запрещено осуществлять цензуру над свободой слова. А цензура - это фактически то, с чем вот эта новая либеральная глобалистская элита просто слилась неразрывно. Там цензурируется все под видом фактчекинга, то есть проверки факта. На самом деле процветал запрет на всякое инакомыслие", - сказал он РИА Новости. Ранее Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру. Новый президент США неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook** и Instagram**, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его администрацией.* Движение признано экстремистским и запрещено в России** Принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские
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сша, россия, александр дугин, facebook, в мире
США, Россия, Александр Дугин, Facebook, В мире
Политолог прокомментировал директиву Трампа о восстановлении свободы слова

Политолог Дугин: либералы объявили тех, кто борется с цензурой в США, фашистами

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Либералы объявили фашистами силы, которые борются в США с цензурой, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«
"Христианство, и такое коренное фундаментальное христианство, оно давно в глазах либералов синоним фашизма. Там у них все фашизм: Гитлер фашизм, все, что не ЛГБТ*, то фашизм. И вот вдруг (президент США Дональд) Трамп говорит, с этим покончено, запрещено запрещать, запрещено использовать государственный аппарат для поддержки той или иной политической группировки, запрещено осуществлять цензуру над свободой слова. А цензура - это фактически то, с чем вот эта новая либеральная глобалистская элита просто слилась неразрывно. Там цензурируется все под видом фактчекинга, то есть проверки факта. На самом деле процветал запрет на всякое инакомыслие", - сказал он РИА Новости.
Ранее Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру. Новый президент США неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook** и Instagram**, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его администрацией.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
** Принадлежат Meta, запрещены в РФ как экстремистские
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права
12 января, 08:00
 
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