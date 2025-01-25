https://ria.ru/20250125/drony-1995450073.html

Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов

Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 25.01.2025

Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов

Средства ПВО уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.01.2025

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россия

происшествия

республика крым

черное море

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России."В период с 10.45 до 11.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

россия

республика крым

черное море

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Варвара Скокшина

россия, происшествия, республика крым, черное море