https://ria.ru/20250125/drony-1995450073.html
Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов
Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 25.01.2025
Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов
Средства ПВО уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:51:00+03:00
2025-01-25T11:51:00+03:00
2025-01-25T11:59:00+03:00
россия
происшествия
республика крым
черное море
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России."В период с 10.45 до 11.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, черное море
Россия, Происшествия, Республика Крым, Черное море
Над Черным морем у побережья Крыма сбили 11 украинских дронов
ПВО сбила 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма