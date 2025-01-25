https://ria.ru/20250125/dollary-1995432901.html

В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина

В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина - РИА Новости, 25.01.2025

В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина

Сувенирные стодолларовые банкноты с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились в продаже на российских маркетплейсах,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T07:39:00+03:00

2025-01-25T07:39:00+03:00

2025-01-25T07:39:00+03:00

технологии

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владимир путин

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сувенирные стодолларовые банкноты с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились в продаже на российских маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. Шуточную купюру можно приобрести на нескольких онлайн-площадках за 500 рублей. На одной стороне купюры напечатан портрет Трампа, а поверх - портрет Путина, который, как обещает продавец, появляется только под ультрафиолетовыми лучами. На обратной стороне банкноты разместили известное фото Трампа с митинга в Пенсильвании, где он сразу после покушения, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников. Фото Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами, тоже можно увидеть только при ультрафиолетовом свете. Продавец указывает, что "для печати используется специальная бумага с водяными знаками", а нумерация для всех банкнот единая. Также отмечено, что эти сувенирные купюры выпущены ограниченным тиражом.

https://ria.ru/20250117/turtsija-1994209096.html

https://ria.ru/20241130/gosduma-1986590017.html

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технологии, россия, пенсильвания, дональд трамп, владимир путин