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В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина - РИА Новости, 25.01.2025
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07:39 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/dollary-1995432901.html
В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина
В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина - РИА Новости, 25.01.2025
В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина
Сувенирные стодолларовые банкноты с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились в продаже на российских маркетплейсах,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T07:39:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сувенирные стодолларовые банкноты с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились в продаже на российских маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. Шуточную купюру можно приобрести на нескольких онлайн-площадках за 500 рублей. На одной стороне купюры напечатан портрет Трампа, а поверх - портрет Путина, который, как обещает продавец, появляется только под ультрафиолетовыми лучами. На обратной стороне банкноты разместили известное фото Трампа с митинга в Пенсильвании, где он сразу после покушения, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников. Фото Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами, тоже можно увидеть только при ультрафиолетовом свете. Продавец указывает, что "для печати используется специальная бумага с водяными знаками", а нумерация для всех банкнот единая. Также отмечено, что эти сувенирные купюры выпущены ограниченным тиражом.
https://ria.ru/20250117/turtsija-1994209096.html
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технологии, россия, пенсильвания, дональд трамп, владимир путин
Технологии, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Владимир Путин
В России начали продавать "доллары" с Трампом, превращающимся в Путина

Маркетплейсы России начали продажу "долларов" с Трампом, превращающимся в Путина

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сувенирные стодолларовые банкноты с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились в продаже на российских маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости.
Шуточную купюру можно приобрести на нескольких онлайн-площадках за 500 рублей.
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На одной стороне купюры напечатан портрет Трампа, а поверх - портрет Путина, который, как обещает продавец, появляется только под ультрафиолетовыми лучами.
На обратной стороне банкноты разместили известное фото Трампа с митинга в Пенсильвании, где он сразу после покушения, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников. Фото Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами, тоже можно увидеть только при ультрафиолетовом свете.
Продавец указывает, что "для печати используется специальная бумага с водяными знаками", а нумерация для всех банкнот единая. Также отмечено, что эти сувенирные купюры выпущены ограниченным тиражом.
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