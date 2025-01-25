https://ria.ru/20250125/delo-1995429513.html

Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом

Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом - РИА Новости, 25.01.2025

Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом

Российские правоохранители обратились к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом), с просьбой помочь в... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:03:00+03:00

2025-01-25T05:03:00+03:00

2025-01-25T05:03:00+03:00

россия

латвия

юрмала

артур смольянинов

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:533:2048:1685_1920x0_80_0_0_1862d0b43abd7fbd079082d1680659f5.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские правоохранители обратились к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом), с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках об армии и возбуждении ненависти, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, Смольянинов* давал концерты в Париже и Америке. Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск. "Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", - сказал собеседник агентства. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов**Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250123/dolg-1995063447.html

https://ria.ru/20250124/inoagent-1995369243.html

россия

латвия

юрмала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латвия, юрмала, артур смольянинов, facebook