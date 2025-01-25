Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом
Россия попросила помощи с уголовным делом у страны, в которой живет Смольянинов
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские правоохранители обратились к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом), с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках об армии и возбуждении ненависти, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, Смольянинов* давал концерты в Париже и Америке.
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Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск.
"Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", - сказал собеседник агентства.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
**Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России