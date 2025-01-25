Рейтинг@Mail.ru
Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/delo-1995429513.html
Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом
Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом - РИА Новости, 25.01.2025
Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом
Российские правоохранители обратились к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом), с просьбой помочь в... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:03:00+03:00
2025-01-25T05:03:00+03:00
россия
латвия
юрмала
артур смольянинов
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:533:2048:1685_1920x0_80_0_0_1862d0b43abd7fbd079082d1680659f5.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские правоохранители обратились к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом), с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках об армии и возбуждении ненависти, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, Смольянинов* давал концерты в Париже и Америке. Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск. "Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", - сказал собеседник агентства. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов**Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250123/dolg-1995063447.html
https://ria.ru/20250124/inoagent-1995369243.html
россия
латвия
юрмала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:349:2048:1885_1920x0_80_0_0_3b03c4c22b8aad6d935059198a703894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, юрмала, артур смольянинов, facebook
Россия, Латвия, Юрмала, Артур Смольянинов, Facebook
Россия попросила страну, где живет Смольянинов*, помочь с уголовным делом

Россия попросила помощи с уголовным делом у страны, в которой живет Смольянинов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские правоохранители обратились к государству, где находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом), с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках об армии и возбуждении ненависти, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Предположительно, Смольянинов* находится в Латвии: неделю назад он опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видеозапись с геотегом Юрмалы. Вместе с тем актер ставил геотеги из Берлина, Ниццы и Черногории. Кроме того, Смольянинов* давал концерты в Париже и Америке.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода
23 января, 04:48
Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск.
"Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", - сказал собеседник агентства.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
**Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внесли в список иноагентов
Вчера, 17:06
 
РоссияЛатвияЮрмалаАртур СмольяниновFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала