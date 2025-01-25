https://ria.ru/20250125/davos-1995495075.html

Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе

Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе - РИА Новости, 25.01.2025

Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе

Спрос на услуги проституток возрос в период проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает британская газета Daily Mail. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T21:41:00+03:00

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2025-01-25T21:41:00+03:00

давос

в мире

всемирный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спрос на услуги проституток возрос в период проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает британская газета Daily Mail. "Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток", - говорится в публикации. По словам представителя компании по оказанию эскорт-услуг, на которого ссылается издание, в 2025 году порядка 300 женщин и транс-женщин были заказаны в Давосе и его окрестностях. В прошлом году это число составило 170. Как отмечает газета, влиятельные клиенты беспокоятся о том, чтобы все оставалось в тайне, поэтому теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые в основном на английском. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994900712.html

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давос, в мире, всемирный экономический форум (вэф)