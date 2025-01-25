Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе
Daily Mail: спрос на услуги проституток возрос в период проведения ВЭФ в Давосе
© AP Photo / Markus SchreiberЛоготип Международного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Логотип Международного экономического форума в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спрос на услуги проституток возрос в период проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает британская газета Daily Mail.
"Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток", - говорится в публикации.
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По словам представителя компании по оказанию эскорт-услуг, на которого ссылается издание, в 2025 году порядка 300 женщин и транс-женщин были заказаны в Давосе и его окрестностях. В прошлом году это число составило 170.
Как отмечает газета, влиятельные клиенты беспокоятся о том, чтобы все оставалось в тайне, поэтому теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые в основном на английском.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.