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Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе - РИА Новости, 25.01.2025
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21:41 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/davos-1995495075.html
Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе
Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе - РИА Новости, 25.01.2025
Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе
Спрос на услуги проституток возрос в период проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает британская газета Daily Mail. РИА Новости, 25.01.2025
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2025-01-25T21:41:00+03:00
давос
в мире
всемирный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спрос на услуги проституток возрос в период проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает британская газета Daily Mail. "Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток", - говорится в публикации. По словам представителя компании по оказанию эскорт-услуг, на которого ссылается издание, в 2025 году порядка 300 женщин и транс-женщин были заказаны в Давосе и его окрестностях. В прошлом году это число составило 170. Как отмечает газета, влиятельные клиенты беспокоятся о том, чтобы все оставалось в тайне, поэтому теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые в основном на английском. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html
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РИА Новости
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давос, в мире, всемирный экономический форум (вэф)
Давос, В мире, Всемирный экономический форум (ВЭФ)
Daily Mail рассказала о росте спроса на проституток в период ВЭФ в Давосе

Daily Mail: спрос на услуги проституток возрос в период проведения ВЭФ в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberЛоготип Международного экономического форума в Давосе
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Логотип Международного экономического форума в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спрос на услуги проституток возрос в период проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает британская газета Daily Mail.
"Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток", - говорится в публикации.
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По словам представителя компании по оказанию эскорт-услуг, на которого ссылается издание, в 2025 году порядка 300 женщин и транс-женщин были заказаны в Давосе и его окрестностях. В прошлом году это число составило 170.
Как отмечает газета, влиятельные клиенты беспокоятся о том, чтобы все оставалось в тайне, поэтому теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые в основном на английском.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
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ДавосВ миреВсемирный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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