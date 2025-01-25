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Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2025
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09:24 25.01.2025
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Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем
Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2025
Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем
В российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:24:00+03:00
2025-01-25T09:24:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура – кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых", – сказал Чернышенко в ходе своего поздравления по случаю Дня российского студенчества, который отмечается 25 января. Вице-премьер назвал этот праздник одним из самых любимых для молодежи, отмечать который стало доброй традицией. По словам Чернышенко, студенческие годы не только дают знания и будущую специальность, но и формируют личность, закладывают ценности и ориентиры на всю жизнь. Согласно опросам, доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, превысила 90%. "Дорогие ребята! Радует, что вы видите широкие перспективы и связываете свою жизнь с родной страной. За молодыми талантами – будущее! И очень важно, что вы, наша молодежь, проявляете именно сейчас ответственную гражданскую позицию" – обратился к учащимся вице-премьер. В завершение Чернышенко пожелал студентам хорошо учиться, успешно сдавать зачеты и экзамены, крепко дружить, влюбляться и верить в себя.
https://ria.ru/20250125/tatyanin_den-1844440617.html
https://ria.ru/20250125/studenty-1995419988.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем

Чернышенко: в российских вузах и колледжах учатся восемь миллионов студентов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура – кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых", – сказал Чернышенко в ходе своего поздравления по случаю Дня российского студенчества, который отмечается 25 января.
Татьянин день - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника
Вчера, 19:39
Вице-премьер назвал этот праздник одним из самых любимых для молодежи, отмечать который стало доброй традицией. По словам Чернышенко, студенческие годы не только дают знания и будущую специальность, но и формируют личность, закладывают ценности и ориентиры на всю жизнь.
Согласно опросам, доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, превысила 90%.
«
"Дорогие ребята! Радует, что вы видите широкие перспективы и связываете свою жизнь с родной страной. За молодыми талантами – будущее! И очень важно, что вы, наша молодежь, проявляете именно сейчас ответственную гражданскую позицию" – обратился к учащимся вице-премьер.
В завершение Чернышенко пожелал студентам хорошо учиться, успешно сдавать зачеты и экзамены, крепко дружить, влюбляться и верить в себя.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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