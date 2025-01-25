https://ria.ru/20250125/chernyshenko-1995437894.html

Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем

Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2025

Чернышенко поздравил студентов с Татьяниным днем

В российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:24:00+03:00

2025-01-25T09:24:00+03:00

2025-01-25T09:24:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В российских вузах и колледжах сейчас учатся более 8 миллионов студентов. Для них правительством страны создается современная образовательная инфраструктура – кампусы мирового уровня, передовые инженерные школы, лаборатории для молодых ученых", – сказал Чернышенко в ходе своего поздравления по случаю Дня российского студенчества, который отмечается 25 января. Вице-премьер назвал этот праздник одним из самых любимых для молодежи, отмечать который стало доброй традицией. По словам Чернышенко, студенческие годы не только дают знания и будущую специальность, но и формируют личность, закладывают ценности и ориентиры на всю жизнь. Согласно опросам, доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, превысила 90%. "Дорогие ребята! Радует, что вы видите широкие перспективы и связываете свою жизнь с родной страной. За молодыми талантами – будущее! И очень важно, что вы, наша молодежь, проявляете именно сейчас ответственную гражданскую позицию" – обратился к учащимся вице-премьер. В завершение Чернышенко пожелал студентам хорошо учиться, успешно сдавать зачеты и экзамены, крепко дружить, влюбляться и верить в себя.

https://ria.ru/20250125/tatyanin_den-1844440617.html

https://ria.ru/20250125/studenty-1995419988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко