https://ria.ru/20250125/byust-1995499594.html

В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского

В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского - РИА Новости, 25.01.2025

В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского

Бюст советского полководца и уроженца Одессы Родиона Малиновского осквернили одесские вандалы, оставив на нем надпись "оккупант", сообщило местное издание... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T23:33:00+03:00

2025-01-25T23:33:00+03:00

2025-01-25T23:33:00+03:00

в мире

украина

одесса

россия

родион малиновский

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104233/06/1042330656_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_35d7fdcf0d700e2827175bb190dcd931.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бюст советского полководца и уроженца Одессы Родиона Малиновского осквернили одесские вандалы, оставив на нем надпись "оккупант", сообщило местное издание "Думская". Маршал Советского Союза Малиновский родился в Одессе в 1898 году. Участвовал в освобождении Украины во время Великой Отечественной войны. "Бюст Малиновского вновь разрисовали. В очередной раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". На фотографиях, опубликованных "Думской", видна сделанная на бюсте полководца красной краской надпись "оккупант". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241217/odessa-1989713796.html

https://ria.ru/20250117/odessa-1994292871.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия, родион малиновский, сергей лавров