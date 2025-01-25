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В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского - РИА Новости, 25.01.2025
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23:33 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/byust-1995499594.html
В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского
В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского - РИА Новости, 25.01.2025
В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского
Бюст советского полководца и уроженца Одессы Родиона Малиновского осквернили одесские вандалы, оставив на нем надпись "оккупант", сообщило местное издание... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T23:33:00+03:00
2025-01-25T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бюст советского полководца и уроженца Одессы Родиона Малиновского осквернили одесские вандалы, оставив на нем надпись "оккупант", сообщило местное издание "Думская". Маршал Советского Союза Малиновский родился в Одессе в 1898 году. Участвовал в освобождении Украины во время Великой Отечественной войны. "Бюст Малиновского вновь разрисовали. В очередной раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". На фотографиях, опубликованных "Думской", видна сделанная на бюсте полководца красной краской надпись "оккупант". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241217/odessa-1989713796.html
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в мире, украина, одесса, россия, родион малиновский, сергей лавров
В мире, Украина, Одесса, Россия, Родион Малиновский, Сергей Лавров
В Одессе осквернили бюст советского полководца Малиновского

В Одессе вандалы осквернили бюст советского полководца Родиона Малиновского

© РИА Новости / Н. Литовченко | Перейти в медиабанкРодион Яковлевич Малиновский
Родион Яковлевич Малиновский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Н. Литовченко
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Родион Яковлевич Малиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бюст советского полководца и уроженца Одессы Родиона Малиновского осквернили одесские вандалы, оставив на нем надпись "оккупант", сообщило местное издание "Думская".
Маршал Советского Союза Малиновский родился в Одессе в 1898 году. Участвовал в освобождении Украины во время Великой Отечественной войны.
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"Бюст Малиновского вновь разрисовали. В очередной раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской".
На фотографиях, опубликованных "Думской", видна сделанная на бюсте полководца красной краской надпись "оккупант".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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