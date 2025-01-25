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В Братиславе проходит митинг против правительства Фицо - РИА Новости, 25.01.2025
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00:08 25.01.2025 (обновлено: 00:12 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/bratislava-1995416848.html
В Братиславе проходит митинг против правительства Фицо
В Братиславе проходит митинг против правительства Фицо - РИА Новости, 25.01.2025
В Братиславе проходит митинг против правительства Фицо
Акция протеста против правительства Роберта Фицо, организатором которого стала прокиевская общественная организация, проходит в Братиславе при повышенных мерах... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T00:08:00+03:00
2025-01-25T00:12:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Акция протеста против правительства Роберта Фицо, организатором которого стала прокиевская общественная организация, проходит в Братиславе при повышенных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу полиция перекрыла движение за несколько кварталов от Площади свободы в Братиславе, которая была назначена местом проведения антиправительственного митинга. Рядом с площадью дежурят полицейские и "скорая помощь". Прокиевская общественная организация, которая организовала протест, требует, в частности, отставки Фицо с поста главы словацкого кабмина. Участники митинга также скандируют: "Хватит с нас Фицо!". По данным словацких СМИ, которые ссылаются на организаторов, в акции в Братиславе принимают участие 35-40 тысяч человек. Антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа" были запланированы в пятницу в более 20 городах Словакии. Их главными организаторами выступает прокиевская общественная организация, которая базируется в Словакии. Премьер-министр республики Фицо говорил, что активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе обычных антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо. Активисты этой общественной организации также ранее подали заявление в местную генеральную прокуратуру с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Фицо по отношению к России. Это произошло после того, как словацкий премьер 22 декабря посетил Россию, где его принял президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250124/es-1995309513.html
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в мире, братислава, словакия, россия, роберт фицо, владимир путин
В мире, Братислава, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин
В Братиславе проходит митинг против правительства Фицо

В Братиславе до 40 тысяч человек приняли участие в протестах против кабмина Фицо

© AP Photo / Denes ErdosЛюди зажигают телефоны во время многотысячного митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
Люди зажигают телефоны во время многотысячного митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Люди зажигают телефоны во время многотысячного митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Акция протеста против правительства Роберта Фицо, организатором которого стала прокиевская общественная организация, проходит в Братиславе при повышенных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу полиция перекрыла движение за несколько кварталов от Площади свободы в Братиславе, которая была назначена местом проведения антиправительственного митинга. Рядом с площадью дежурят полицейские и "скорая помощь".
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Прокиевская общественная организация, которая организовала протест, требует, в частности, отставки Фицо с поста главы словацкого кабмина. Участники митинга также скандируют: "Хватит с нас Фицо!". По данным словацких СМИ, которые ссылаются на организаторов, в акции в Братиславе принимают участие 35-40 тысяч человек.
Антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа" были запланированы в пятницу в более 20 городах Словакии. Их главными организаторами выступает прокиевская общественная организация, которая базируется в Словакии. Премьер-министр республики Фицо говорил, что активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе обычных антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
Активисты этой общественной организации также ранее подали заявление в местную генеральную прокуратуру с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Фицо по отношению к России. Это произошло после того, как словацкий премьер 22 декабря посетил Россию, где его принял президент РФ Владимир Путин.
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