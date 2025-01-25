В Братиславе проходит митинг против правительства Фицо
В Братиславе до 40 тысяч человек приняли участие в протестах против кабмина Фицо
© AP Photo / Denes ErdosЛюди зажигают телефоны во время многотысячного митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© AP Photo / Denes Erdos
Люди зажигают телефоны во время многотысячного митинга против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Акция протеста против правительства Роберта Фицо, организатором которого стала прокиевская общественная организация, проходит в Братиславе при повышенных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу полиция перекрыла движение за несколько кварталов от Площади свободы в Братиславе, которая была назначена местом проведения антиправительственного митинга. Рядом с площадью дежурят полицейские и "скорая помощь".
Прокиевская общественная организация, которая организовала протест, требует, в частности, отставки Фицо с поста главы словацкого кабмина. Участники митинга также скандируют: "Хватит с нас Фицо!". По данным словацких СМИ, которые ссылаются на организаторов, в акции в Братиславе принимают участие 35-40 тысяч человек.
Антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа" были запланированы в пятницу в более 20 городах Словакии. Их главными организаторами выступает прокиевская общественная организация, которая базируется в Словакии. Премьер-министр республики Фицо говорил, что активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Премьер отмечал, что в ходе обычных антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты в свою очередь заявляли, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
Активисты этой общественной организации также ранее подали заявление в местную генеральную прокуратуру с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики Фицо по отношению к России. Это произошло после того, как словацкий премьер 22 декабря посетил Россию, где его принял президент РФ Владимир Путин.