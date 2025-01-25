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Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 25.01.2025
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11:04 25.01.2025
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Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США
Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 25.01.2025
Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США
Подавляющее большинство датчан выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:04:00+03:00
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в мире
гренландия
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство датчан выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR. Согласно опросу, 90% датчан выступили против того, чтобы уступить контроль над Гренландией Соединенным Штатам. Обратную точку зрения изъявили только 3% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом или не пожелали его выразить. Опрос был проведен среди 1016 человек в период с 15 по 22 января. Погрешность не приводится. Ранее опрос, проведенный исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований президента США Дональда Трампа уступить остров Штатам. Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного ранее изданием USA Today и Саффолкским университетом Бостона, более половины американцев выступают против присоединения Гренландии к США. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994897018.html
https://ria.ru/20250122/krym-1994919102.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США

Epinion: 90 процентов датчан выступают против присоединения Гренландии к США

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство датчан выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR.
Согласно опросу, 90% датчан выступили против того, чтобы уступить контроль над Гренландией Соединенным Штатам. Обратную точку зрения изъявили только 3% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом или не пожелали его выразить.
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Опрос был проведен среди 1016 человек в период с 15 по 22 января. Погрешность не приводится.
Ранее опрос, проведенный исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований президента США Дональда Трампа уступить остров Штатам.
Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного ранее изданием USA Today и Саффолкским университетом Бостона, более половины американцев выступают против присоединения Гренландии к США.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 08:46
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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