https://ria.ru/20250125/bolshinstvo-1995447531.html

Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США

Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США - РИА Новости, 25.01.2025

Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США

Подавляющее большинство датчан выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T11:04:00+03:00

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2025-01-25T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство датчан выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR. Согласно опросу, 90% датчан выступили против того, чтобы уступить контроль над Гренландией Соединенным Штатам. Обратную точку зрения изъявили только 3% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом или не пожелали его выразить. Опрос был проведен среди 1016 человек в период с 15 по 22 января. Погрешность не приводится. Ранее опрос, проведенный исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований президента США Дональда Трампа уступить остров Штатам. Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного ранее изданием USA Today и Саффолкским университетом Бостона, более половины американцев выступают против присоединения Гренландии к США. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994897018.html

https://ria.ru/20250122/krym-1994919102.html

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп