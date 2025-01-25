Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США
Epinion: 90 процентов датчан выступают против присоединения Гренландии к США
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство датчан выступают против того, чтобы Гренландия присоединилась к США, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR.
Согласно опросу, 90% датчан выступили против того, чтобы уступить контроль над Гренландией Соединенным Штатам. Обратную точку зрения изъявили только 3% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом или не пожелали его выразить.
Опрос был проведен среди 1016 человек в период с 15 по 22 января. Погрешность не приводится.
Ранее опрос, проведенный исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований президента США Дональда Трампа уступить остров Штатам.
Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного ранее изданием USA Today и Саффолкским университетом Бостона, более половины американцев выступают против присоединения Гренландии к США.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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