https://ria.ru/20250125/bespilotnik-1995463673.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.01.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:26:00+03:00
2025-01-25T14:26:00+03:00
2025-01-25T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 13.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/vsu-1995449574.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью