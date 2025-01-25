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Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:52 25.01.2025 (обновлено: 08:01 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/bespilotnik-1995421103.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 25.01.2025
Над Брянской областью сбили беспилотник
Беспилотник уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:52:00+03:00
2025-01-25T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995420958.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили беспилотник

Богомаз: над Брянской областью уничтожен БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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