https://ria.ru/20250125/bespilotnik-1995421103.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 25.01.2025

Над Брянской областью сбили беспилотник

Беспилотник уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:52:00+03:00

2025-01-25T01:52:00+03:00

2025-01-25T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995420958.html

брянская область

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2025

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)