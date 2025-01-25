В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа
В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ, Трампа и Маска
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли в субботу вечером к Бранденбургским воротам в центре Берлина для участия в протесте против правых - партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, сообщил таблоид Bild.
"В нескольких немецких городах были организованы протесты против правого экстремизма и АдГ. Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. Около 100 тысяч человек собрались перед Бранденбургскими воротами, чтобы выразить солидарность "морем огоньков", - пишет Bild.
Сообщается также об акции протеста в городе Галле, где проходит крупное предвыборное мероприятие АдГ: в манифестации приняли участие порядка 9 100 человек. Еще одна акция протеста прошла в городе Ашаффенбург, где на днях выходец из Афганистана напал с ножом на группу детей. Там против правых вышли около 3 тысяч человек.
В свою очередь, информационное агентство DPA сообщает о 40 тысячах участников такой же акции в Кёльне, что вдвое выше ранее объявленных цифр.
Ранее ХДС/ХСС и Мерц провозгласили так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив этой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. В пятницу кандидат в канцлеры от ФРГ Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи со стремлением обеих партий к ужесточению контроля над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. При этом в субботу Мерц вновь исключил любое сотрудничество с АдГ. Он заявлял, что внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции "вне зависимости от того, кто с ними согласен" и не солидаризируясь "ни с одним предложением АдГ".
В среду стало известно о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.
Маск в конце декабря минувшего года заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. В статье для немецкой газеты Welt он писал, что только АдГ способна предотвратить превращение страны в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры в Германии, в частности, Мерц назвал его беспрецедентным вмешательством в выборы в ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с Вайдель и выступил онлайн перед участниками предвыборного мероприятия партии.