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В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа - РИА Новости, 25.01.2025
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21:03 25.01.2025 (обновлено: 21:35 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/berlin-1995492846.html
В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа
В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа - РИА Новости, 25.01.2025
В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа
Около 100 тысяч человек вышли в субботу вечером к Бранденбургским воротам в центре Берлина для участия в протесте против правых - партии "Альтернатива для... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T21:03:00+03:00
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в мире
германия
берлин (город)
афганистан
дональд трамп
илон маск
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли в субботу вечером к Бранденбургским воротам в центре Берлина для участия в протесте против правых - партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, сообщил таблоид Bild."В нескольких немецких городах были организованы протесты против правого экстремизма и АдГ. Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. Около 100 тысяч человек собрались перед Бранденбургскими воротами, чтобы выразить солидарность "морем огоньков", - пишет Bild.По информации издания, участники акции протестовали не только против АдГ, но и против Мерца, а также Трампа и Маска.Сообщается также об акции протеста в городе Галле, где проходит крупное предвыборное мероприятие АдГ: в манифестации приняли участие порядка 9 100 человек. Еще одна акция протеста прошла в городе Ашаффенбург, где на днях выходец из Афганистана напал с ножом на группу детей. Там против правых вышли около 3 тысяч человек.В свою очередь, информационное агентство DPA сообщает о 40 тысячах участников такой же акции в Кёльне, что вдвое выше ранее объявленных цифр.Ранее ХДС/ХСС и Мерц провозгласили так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив этой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. В пятницу кандидат в канцлеры от ФРГ Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи со стремлением обеих партий к ужесточению контроля над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. При этом в субботу Мерц вновь исключил любое сотрудничество с АдГ. Он заявлял, что внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции "вне зависимости от того, кто с ними согласен" и не солидаризируясь "ни с одним предложением АдГ".В среду стало известно о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.Маск в конце декабря минувшего года заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. В статье для немецкой газеты Welt он писал, что только АдГ способна предотвратить превращение страны в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры в Германии, в частности, Мерц назвал его беспрецедентным вмешательством в выборы в ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с Вайдель и выступил онлайн перед участниками предвыборного мероприятия партии.
https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html
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германия
берлин (город)
афганистан
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в мире, германия, берлин (город), афганистан, дональд трамп, илон маск, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Берлин (город), Афганистан, Дональд Трамп, Илон Маск, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа

В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ, Трампа и Маска

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли в субботу вечером к Бранденбургским воротам в центре Берлина для участия в протесте против правых - партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, сообщил таблоид Bild.
"В нескольких немецких городах были организованы протесты против правого экстремизма и АдГ. Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. Около 100 тысяч человек собрались перед Бранденбургскими воротами, чтобы выразить солидарность "морем огоньков", - пишет Bild.
Сторонники партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Австрии заявили о недемократических попытках изоляции АдГ в Германии
Вчера, 17:08
По информации издания, участники акции протестовали не только против АдГ, но и против Мерца, а также Трампа и Маска.
Сообщается также об акции протеста в городе Галле, где проходит крупное предвыборное мероприятие АдГ: в манифестации приняли участие порядка 9 100 человек. Еще одна акция протеста прошла в городе Ашаффенбург, где на днях выходец из Афганистана напал с ножом на группу детей. Там против правых вышли около 3 тысяч человек.
В свою очередь, информационное агентство DPA сообщает о 40 тысячах участников такой же акции в Кёльне, что вдвое выше ранее объявленных цифр.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ
20 января, 17:28
Ранее ХДС/ХСС и Мерц провозгласили так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив этой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. В пятницу кандидат в канцлеры от ФРГ Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи со стремлением обеих партий к ужесточению контроля над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. При этом в субботу Мерц вновь исключил любое сотрудничество с АдГ. Он заявлял, что внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции "вне зависимости от того, кто с ними согласен" и не солидаризируясь "ни с одним предложением АдГ".
В среду стало известно о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.
Маск в конце декабря минувшего года заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. В статье для немецкой газеты Welt он писал, что только АдГ способна предотвратить превращение страны в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры в Германии, в частности, Мерц назвал его беспрецедентным вмешательством в выборы в ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с Вайдель и выступил онлайн перед участниками предвыборного мероприятия партии.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
"Хороший знак": кандидат в канцлеры от АдГ сделала заявление о Путине
13 января, 01:15
 
В миреГерманияБерлин (город)АфганистанДональд ТрампИлон МаскФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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