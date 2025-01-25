В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента
ЦИК Белоруссии: явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПодготовка избирательного участка № 40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии
Подготовка избирательного участка № 40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии
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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщил ЦИК республики в Telegram-канале.
"Завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней (с 21 по 25 января включительно. — Прим. ред.) проголосовали 41,81 процента граждан, включенных в списки для голосования", — говорится в сообщении.
В 2020 году на прошлых выборах главы государства явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7 процента.
Согласно сообщению, в Брестской области явка избирателей составила 41,99%, в Витебской — 41,51%, Гомельской — 41,72%, Гродненской — 40,7%, Минской — 42,68%, Могилевской области — 42,95%, в Минске — 41,14%.
Всего в президентской гонке участвуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 8:00 до 20:00 мск.