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В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента - РИА Новости, 25.01.2025
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21:27 25.01.2025 (обновлено: 22:03 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995494538.html
В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента
В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента - РИА Новости, 25.01.2025
В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента
Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщил ЦИК республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T21:27:00+03:00
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александр лукашенко
олег гайдукевич
анна канопацкая
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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщил ЦИК республики в Telegram-канале."Завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней (с 21 по 25 января включительно. — Прим. ред.) проголосовали 41,81 процента граждан, включенных в списки для голосования", — говорится в сообщении.Согласно сообщению, в Брестской области явка избирателей составила 41,99%, в Витебской — 41,51%, Гомельской — 41,72%, Гродненской — 40,7%, Минской — 42,68%, Могилевской области — 42,95%, в Минске — 41,14%.Всего в президентской гонке участвуют пять кандидатов:В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 8:00 до 20:00 мск.
https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента

ЦИК Белоруссии: явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПодготовка избирательного участка № 40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии
Подготовка избирательного участка № 40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Подготовка избирательного участка № 40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии
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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщил ЦИК республики в Telegram-канале.
"Завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней (с 21 по 25 января включительно. — Прим. ред.) проголосовали 41,81 процента граждан, включенных в списки для голосования", — говорится в сообщении.
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В 2020 году на прошлых выборах главы государства явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7 процента.

Согласно сообщению, в Брестской области явка избирателей составила 41,99%, в Витебской — 41,51%, Гомельской — 41,72%, Гродненской — 40,7%, Минской — 42,68%, Могилевской области — 42,95%, в Минске — 41,14%.
Всего в президентской гонке участвуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 8:00 до 20:00 мск.
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