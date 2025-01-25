https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995494538.html

В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента

В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента - РИА Новости, 25.01.2025

В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента

Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщил ЦИК республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025

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МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщил ЦИК республики в Telegram-канале."Завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней (с 21 по 25 января включительно. — Прим. ред.) проголосовали 41,81 процента граждан, включенных в списки для голосования", — говорится в сообщении.Согласно сообщению, в Брестской области явка избирателей составила 41,99%, в Витебской — 41,51%, Гомельской — 41,72%, Гродненской — 40,7%, Минской — 42,68%, Могилевской области — 42,95%, в Минске — 41,14%.Всего в президентской гонке участвуют пять кандидатов:В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 8:00 до 20:00 мск.

https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

https://ria.ru/20250122/vybory-1995041472.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025