https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995466536.html

ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране

ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране - РИА Новости, 25.01.2025

ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране

Резолюции, подобные тем, что выпустил Европарламент про выборы в Белоруссии, направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране, заявил председатель... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:07:00+03:00

2025-01-25T15:07:00+03:00

2025-01-25T15:18:00+03:00

белоруссия

европарламент

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995457654_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_ea573c7d06efb02fe347ebacd004b1de.jpg

МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Резолюции, подобные тем, что выпустил Европарламент про выборы в Белоруссии, направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране, заявил председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в среду, что в распоряжение белорусского внешнеполитического ведомства попал проект заранее заготовленного заявления ЕС об осуждении выборов президента республики, и предупредил, что в случае его принятия Минск расценит это как вмешательство во внутренние дела."Многие наблюдатели, которые приехали, они делятся каким-то своим впечатлением. Ну и высказывают какие-то свои предложения, замечания. Ну, это естественно. Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился?" - сказал Карпенко на брифинге, комментируя резолюцию Европарламента про белорусские выборы.

https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, европарламент, выборы президента белоруссии — 2025, в мире