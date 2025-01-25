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ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране - РИА Новости, 25.01.2025
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15:07 25.01.2025 (обновлено: 15:18 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995466536.html
ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране
ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране - РИА Новости, 25.01.2025
ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране
Резолюции, подобные тем, что выпустил Европарламент про выборы в Белоруссии, направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране, заявил председатель... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:07:00+03:00
2025-01-25T15:18:00+03:00
белоруссия
европарламент
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Резолюции, подобные тем, что выпустил Европарламент про выборы в Белоруссии, направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране, заявил председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в среду, что в распоряжение белорусского внешнеполитического ведомства попал проект заранее заготовленного заявления ЕС об осуждении выборов президента республики, и предупредил, что в случае его принятия Минск расценит это как вмешательство во внутренние дела."Многие наблюдатели, которые приехали, они делятся каким-то своим впечатлением. Ну и высказывают какие-то свои предложения, замечания. Ну, это естественно. Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился?" - сказал Карпенко на брифинге, комментируя резолюцию Европарламента про белорусские выборы.
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белоруссия, европарламент, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Европарламент, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране

ЦИК Белоруссии: резолюция ЕП о выборах направлена на раскачку ситуации в стране

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПодготовка избирательного участка №40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии
Подготовка избирательного участка №40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Подготовка избирательного участка №40 в Минске к голосованию на выборах президента Белоруссии
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Резолюции, подобные тем, что выпустил Европарламент про выборы в Белоруссии, направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране, заявил председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.
Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил в среду, что в распоряжение белорусского внешнеполитического ведомства попал проект заранее заготовленного заявления ЕС об осуждении выборов президента республики, и предупредил, что в случае его принятия Минск расценит это как вмешательство во внутренние дела.
"Многие наблюдатели, которые приехали, они делятся каким-то своим впечатлением. Ну и высказывают какие-то свои предложения, замечания. Ну, это естественно. Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился?" - сказал Карпенко на брифинге, комментируя резолюцию Европарламента про белорусские выборы.
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