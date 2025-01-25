https://ria.ru/20250125/banki-1995439451.html

Российские банки пока не планируют повышения ставок по вкладам

Российские банки пока не планируют повышения ставок по вкладам - РИА Новости, 25.01.2025

Российские банки пока не планируют повышения ставок по вкладам

Банки РФ в ближайшее время вряд ли продолжат тенденцию повышения ставок по вкладам, заявили опрошенные РИА Новости эксперты и сами кредитные организации. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T09:46:00+03:00

2025-01-25T09:46:00+03:00

2025-01-25T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Банки РФ в ближайшее время вряд ли продолжат тенденцию повышения ставок по вкладам, заявили опрошенные РИА Новости эксперты и сами кредитные организации. "До февральского заседания (Центробанка - ред.) еще целый месяц, влияние на действия ЦБ еще могут оказать статданные по инфляции и динамика курса рубля. Однако, при прочих равных условиях, системно значимые банки вряд ли продолжат повышение депозитных ставок", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Она добавила, что к основным причинами не повышать ставки по вкладам также относятся сокращение темпов корпоративного и потребительского кредитования и перенос обновленных требований к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности с января на июль. "С учётом начавшегося снижения темпов роста кредитного портфеля банки могут отказаться от повышения ставок даже при сохранении ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП (монетарной политики Центробанка - ред.)", - заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. Он отметил, что высокие ставки по вкладам при нынешнем уровне ключевой ставки Центробанка будут сохранятся, однако "при стабилизации ДКП единая тенденция изменения ставок может отсутствовать". "Банки будут менять доходность депозитных продуктов, исходя из текущих потребностей в средствах для развития", - заключил Пивень. Позиция банков Банки РФ в ближайшее время не планируют повышения ставок по вкладам, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации. В пресс-службе ВТБ сообщили, что максимальная ставка сейчас по депозитам на три и шесть месяцев – до 23% годовых. "В конце прошлого года доходность по вкладам достигла своего пика, зафиксировавшись на экстремально высоком уровне. Не исключаем, что в текущем году будет наблюдаться общая тенденция на снижение ставок по депозитам", - отметили в ВТБ. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что максимальную ставку в 23% можно получить на вкладе сроком шесть месяцев. Последний раз банк повышал ставки в декабре и после последнего решения ЦБ о сохранении ключевой ставки Сбербанк не снижал свои ставки по вкладам. Зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин сообщил, что максимальные ставки на данный момент по вкладам на три и шесть месяцев – 23,5% годовых, последннее повышение ставок было 17 декабря в преддверии заседания совета директоров ЦБ. "В настоящее время банк не планирует пересматривать ставки по сберегательным продуктам, так как они соответствуют рыночной конъюнктуре и предоставляют клиентам возможность приумножить личный капитал", - добавил он. В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что в настоящее время максимальная ставка - до 25% годовых по вкладу на 181 день при открытии вклада онлайн. "Последнее повышение ставок в банке прошло в конце декабря. Уровень ставок по банковским продуктам зависит от уровня ключевой ставки и ситуации на рынке", - добавили в сообщении. Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов Промсвязьбанка Юрий Латанов сообщил, что максимальную ставку 30% годовых можно получить, размещая средства на срок три, шесть месяцев и на год. Последний раз банк повышал ставки по вкладам 18 ноября. "С учетом того, что Банк России в декабре прошлого года сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, мы не меняем ставки по сберегательным продуктам. Положительная динамика привлечения средств вкладчиков свидетельствует о том, что текущий уровень ставок является комфортным для сохранения сберегательной активности", - добавил он. В пресс-службе "ОТП банка" сообщили, что максимальные ставки по вкладам сейчас составляют 22,4% годовых. Предыдущее увеличение ставок было в начале декабря, и пока банк не планирует увеличивать ставки вновь. В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 25% годовых на сроках 24 и 36 месяцев. "С 15 января мы понизили ставки по вкладам, однако даже сейчас они остаются одними из самых привлекательных на рынке. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке", - отметили в сообщении. В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что максимальные ставки сейчас по вкладам сроком на три месяца - 22,7%, а последнее повышение было в конце ноября. "Мы пока не планируем изменения ставок по вкладам. Мы предполагаем, что ставки по вкладам выше 20% будут держаться как минимум в течение первого полугодия 2025 года. Возможно, что они сохранятся и в более долгосрочной перспективе", - отметили там. Директор по сберегательным продуктам "МТС банка" Евгения Вяткина сообщила, что с 6 декабря максимальную доходность 23% годовых банк предлагает по срочному вкладу на срок шесть месяцев. "Повышение или снижение процентных ставок будет зависеть как от ожиданий и принятому решению Банком России по значению ключевой ставки на предстоящем заседании, так и от последующей динамики рыночных ставок", - добавила она. В пресс-службе банка "Русский стандарт" сообщили, что максимальные ставки сейчас на вклады на 140 дней – 23%, отметив, что банк традиционно корректирует своим депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка. Директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко считает, что с учетом того, что инфляционные риски все еще превалируют, то цикла снижения ключевой ставки не стоит ожидать ранее второго полугодия 2025 года, поэтому и ставки по депозитам в среднем будут не ниже 20%. В пресс-службе Абсолют-банка сообщили, что максимальную доходность - 22,5% годовых - можно получить по вкладу на полгода, банк скорректировал ставки 14 января и не видит их повышения в ближайшее время.

https://ria.ru/20240712/vklad-1959110488.html

https://ria.ru/20250113/vklad-1993428047.html

https://ria.ru/20250123/trilliony-1995057211.html

https://ria.ru/20241219/investirovanie-1781425843.html

https://ria.ru/20250110/stavka-1993033215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, бкс мир инвестиций