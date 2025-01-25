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На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2025
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01:13 25.01.2025 (обновлено: 06:09 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/bali-1995419381.html
На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ
На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2025
На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ
Полиция индонезийского острова Бали задержала Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня" из-за особой... РИА Новости, 25.01.2025
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ДЖАКАРТА, 25 янв - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня" из-за особой популярности у граждан России, сообщает портал Detik. По данным издания, Фрей имеет паспорт Германии. Власти острова утверждают, что его задержание вызвано нарушением "русской деревней" правил, связанных с получением разрешений на землепользование."Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях", — объяснил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая предъявленные Фрею обвинения.По словам Адитьяджаи, 25 ноября 2024 года управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобу от местных жителей относительно передела сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Полиция утверждает, что у владельца и основателя "русской деревни" не было на это соответствующих разрешений.
https://ria.ru/20250124/migranty-1995258036.html
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бали, россия, германия
Бали, Россия, Германия
На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ

Detik: на Бали задержали основателя "русской деревни" Фрея

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Убуд, Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 25 янв - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня" из-за особой популярности у граждан России, сообщает портал Detik.
По данным издания, Фрей имеет паспорт Германии. Власти острова утверждают, что его задержание вызвано нарушением "русской деревней" правил, связанных с получением разрешений на землепользование.
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"Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях", — объяснил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая предъявленные Фрею обвинения.
По словам Адитьяджаи, 25 ноября 2024 года управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобу от местных жителей относительно передела сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Полиция утверждает, что у владельца и основателя "русской деревни" не было на это соответствующих разрешений.
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