https://ria.ru/20250125/bali-1995419381.html

На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ

На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2025

На Бали задержали основателя "русской деревни", сообщают СМИ

Полиция индонезийского острова Бали задержала Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня" из-за особой... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T01:13:00+03:00

2025-01-25T01:13:00+03:00

2025-01-25T06:09:00+03:00

бали

россия

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_312d3e6cb5829a5007f508d888045250.jpg

ДЖАКАРТА, 25 янв - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня" из-за особой популярности у граждан России, сообщает портал Detik. По данным издания, Фрей имеет паспорт Германии. Власти острова утверждают, что его задержание вызвано нарушением "русской деревней" правил, связанных с получением разрешений на землепользование."Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях", — объяснил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая предъявленные Фрею обвинения.По словам Адитьяджаи, 25 ноября 2024 года управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобу от местных жителей относительно передела сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Полиция утверждает, что у владельца и основателя "русской деревни" не было на это соответствующих разрешений.

https://ria.ru/20250124/migranty-1995258036.html

https://ria.ru/20250122/bolu-1995022911.html

бали

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бали, россия, германия