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Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото - РИА Новости, 26.01.2025
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19:44 25.01.2025 (обновлено: 00:47 26.01.2025)
https://ria.ru/20250125/aysberg-1995488207.html
Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото
Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото - РИА Новости, 26.01.2025
Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото
Российский спутник "Метеор-М" сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который движется к британскому острову Южная Георгия, сообщил "Роскосмос" в своем... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-25T19:44:00+03:00
2025-01-26T00:47:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский спутник "Метеор-М" сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который движется к британскому острову Южная Георгия, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Как уточняется в сообщении, в настоящее время площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, его весь — почти триллион тонн.По данным "Роскосмоса", ледяной гигант начал дрейфовать в Южном океане, а теперь движется в сторону британского острова Южная Георгия, который находится на юге Атлантики.
https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html
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космос - риа наука
Космос - РИА Наука
Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото

"Роскосмос" показал спутниковый снимок самого большого в мире айсберга А23а

© Фото : РоскосмосКрупнейший в мире айсберг А23а на снимке со спутника "Метеор-М"
Крупнейший в мире айсберг А23а на снимке со спутника Метеор-М - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Роскосмос
Крупнейший в мире айсберг А23а на снимке со спутника "Метеор-М". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский спутник "Метеор-М" сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который движется к британскому острову Южная Георгия, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
Как уточняется в сообщении, в настоящее время площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, его весь — почти триллион тонн.
По данным "Роскосмоса", ледяной гигант начал дрейфовать в Южном океане, а теперь движется в сторону британского острова Южная Георгия, который находится на юге Атлантики.
Спутниковый снимок российского гидрометеорологического КА Метеор-М айсберга А23а в открытых водах Южного океана - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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