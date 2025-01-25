https://ria.ru/20250125/aysberg-1995488207.html

Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото

Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото - РИА Новости, 26.01.2025

Угрожающий британскому острову айсберг попал на фото

Российский спутник "Метеор-М" сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который движется к британскому острову Южная Георгия, сообщил "Роскосмос" в своем... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-25T19:44:00+03:00

2025-01-25T19:44:00+03:00

2025-01-26T00:47:00+03:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский спутник "Метеор-М" сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который движется к британскому острову Южная Георгия, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.Как уточняется в сообщении, в настоящее время площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, его весь — почти триллион тонн.По данным "Роскосмоса", ледяной гигант начал дрейфовать в Южном океане, а теперь движется в сторону британского острова Южная Георгия, который находится на юге Атлантики.

https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html

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2025

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космос - риа наука