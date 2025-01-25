https://ria.ru/20250125/avtobus-1995452877.html

В Ростовской области опрокинулся автобус

В Ростовской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 25.01.2025

В Ростовской области опрокинулся автобус

Автобус с 9 пассажирами опрокинулся на участке автодороги М4 "Дон" недалеко от города Зверево в Ростовской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости, 25.01.2025

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происшествия

ростовская область

зверево

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Автобус с 9 пассажирами опрокинулся на участке автодороги М4 "Дон" недалеко от города Зверево в Ростовской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили в субботу в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из сообщения, авария произошла в пятницу в 22.10 мск на участке автодороги "Подъезд от М4 "Дон" к городу Зверево". Водитель транспортного средства марки "ПАЗ", по предварительным данным, не учел метеорологические дорожные условия (сильный туман), не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства марки "ПАЗ", 1971 года рождения, был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Ростовской области. Там же уточняется, что всего в автобусе находились 9 человек, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров в связи с ДТП в Зверево. По ее результатам и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250125/turtsija-1995449197.html

https://ria.ru/20250124/zapolyare-1995340585.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, зверево