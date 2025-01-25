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В Ростовской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 25.01.2025
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12:31 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/avtobus-1995452877.html
В Ростовской области опрокинулся автобус
В Ростовской области опрокинулся автобус - РИА Новости, 25.01.2025
В Ростовской области опрокинулся автобус
Автобус с 9 пассажирами опрокинулся на участке автодороги М4 "Дон" недалеко от города Зверево в Ростовской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:31:00+03:00
2025-01-25T12:31:00+03:00
происшествия
ростовская область
зверево
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Автобус с 9 пассажирами опрокинулся на участке автодороги М4 "Дон" недалеко от города Зверево в Ростовской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили в субботу в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из сообщения, авария произошла в пятницу в 22.10 мск на участке автодороги "Подъезд от М4 "Дон" к городу Зверево". Водитель транспортного средства марки "ПАЗ", по предварительным данным, не учел метеорологические дорожные условия (сильный туман), не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства марки "ПАЗ", 1971 года рождения, был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Ростовской области. Там же уточняется, что всего в автобусе находились 9 человек, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров в связи с ДТП в Зверево. По ее результатам и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250125/turtsija-1995449197.html
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происшествия, ростовская область, зверево
Происшествия, Ростовская область, Зверево
В Ростовской области опрокинулся автобус

В Ростовской области опрокинулся автобус, пострадал человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Автобус с 9 пассажирами опрокинулся на участке автодороги М4 "Дон" недалеко от города Зверево в Ростовской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили в субботу в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из сообщения, авария произошла в пятницу в 22.10 мск на участке автодороги "Подъезд от М4 "Дон" к городу Зверево". Водитель транспортного средства марки "ПАЗ", по предварительным данным, не учел метеорологические дорожные условия (сильный туман), не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства марки "ПАЗ", 1971 года рождения, был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции по Ростовской области.
Там же уточняется, что всего в автобусе находились 9 человек, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров в связи с ДТП в Зверево. По ее результатам и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.
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