https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html

Выбора нет. Россиянам придется смириться с новой реальностью

Выбора нет. Россиянам придется смириться с новой реальностью - РИА Новости, 25.01.2025

Выбора нет. Россиянам придется смириться с новой реальностью

Популярных недорогих иномарок почти не осталось. Ретейлеры распродали остатки европейских и корейских авто, а китайские бренды повально закрывают шоурумы. К... РИА Новости, 25.01.2025

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авто

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автостат

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Популярных недорогих иномарок почти не осталось. Ретейлеры распродали остатки европейских и корейских авто, а китайские бренды повально закрывают шоурумы. К чему движется авторынок и на чем ездить россиянам — в материале РИА новости.Исчерпанный ресурсПривычных Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid практически не найти. По данным "Автостат Инфо", в 2021-м в России было продано 77 тысяч новых Kia Rio, в 2023-м — 1,75 тысячи, а в прошлом году — всего 47 штук. Схожая ситуация и с другими моделями: Hyundai Creta — 53, Hyundai Solaris — 68, Skoda Rapid — 26, VW Polo — 55, Renault Logan — 69, Renault Sandero — 25, Renault Duster — 40.Эти машины ориентировались на локальный рынок и производились в России. С остановкой и последующим переходом заводов новым владельцам бестселлеры пропали с рынка. Продаются единичные остатки. В декабре на всю страну нашлось четыре VW Polo и один Kia Rio. В регионах еще встречаются Kia Seltos, Renault Kaptur и Arkana российской сборки. Таким образом, по оценке "Автостата", выпало порядка 20% рынка.С моделями глобального рынка, такими как Kia Sportage, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и VW Tiguan, попроще — они все еще поставляются через параллельный импорт.Новый мирБылых фаворитов предсказуемо заменили китайцы. В тройке лидеров среди иномарок Haval, Chery и Geely.В отечественном сегменте дела неплохо идут у Lada. Как сообщает "Автостат", по итогам года бренд занял первое место по продажам, обогнав даже Haval (436,2 тысячи против 190,6). Далее идут Chery (157 тысяч), Geely (149,1), Changan (106,1), Omoda (49,5), Exeed (40,9), Jetour (35,1), Tank (28,5). Показатель белорусского Belgee — 34,6 тысячи.Отечественные бренды представлены в бюджетном сегменте и не испытывают высокой конкуренции, объясняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр". По подсчетам "Авито Авто", новая Lada Granta обойдется в среднем в 1,05 миллиона рублей, Vesta — в 1,64.Дефицита на рынке нет, отмечают аналитики. Более того, "Авито Авто" сообщает, что объявлений о продаже новых авто значительно прибавилось (плюс 45,3% за год), а средняя цена практически не изменилась — 2,95 миллиона рублей.На этой платформе лидирует Chery — 14,51% объявлений. У Lada — 13,5, Haval — 11,19, Geely — 10,81. У Changan — 7,69%, но его стали предлагать в 2,5 раза чаще по сравнению с 2023-м.Среди моделей особенно популярна Chery Tiggo 7 Pro Max (в среднем 2,95 миллиона рублей), в прошлом году занимавшая четвертое место. Ее доля — 5,67%. У Omoda C5 (2,95 миллиона) — 5,52%, Lada Granta (1,05) — 4,72, Haval Jolion (2,5) — 4,17, Chery Tiggo 4 Pro (2,26) — 3,85. Также в топ-10 вошли Lada Vesta, Jaecoo J7 (3,6 миллиона), Geely Monjaro (4,8 миллиона), Chery Tiggo 8 Pro Max (четыре миллиона) и Haval M6 (2,3).Наилучшая динамика у Jaecoo J7: число объявлений о продаже этой модели увеличилось в 6,8 раза. Также хорошие показатели у Geely Monjaro (прирост в 3,4 раза) и Haval M6 (в 3,3).Китайский парадоксПроблемы скорее со спросом. Так, из-за недостаточной прибыли и высокой конкуренции кратно сократилось количество китайских шоурумов. В 2024-м число закрытых точек подскочило в 2,4 раза и достигло 449, а новых появилось 964 — в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, подсчитали "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю"."Из-за индексации утилизационного сбора, нестабильности рубля массовый сегмент дорожает. Кроме того, росту продаж не способствуют повышения ключевой ставки", — поясняют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".По оценке компании, в 2025-м цены повысятся еще на 10-15%. "Автостат" прогнозирует снижение спроса на десять процентов.Тем не менее популярные производители расширяют присутствие в России. В общей сложности за год дилерские сети расширились на 14,2% — до 4,16 тысячи салонов. Почти 70% принадлежат брендам из КНР.Бег по кругуМногие потребители пересаживаются на машины с пробегом, предпочтение отдают хорошо знакомым брендам: Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen и Mercedes-Benz. В среднем такой вариант обходится в 1,16 миллиона рублей, подсчитали в "Авито Авто". Например, подержанный Hyundai Solaris стоит 1,03 миллиона, Ford Focus — 650 тысяч, Toyota Camry — 2,2 миллиона, Kia Rio — 1,01 миллиона, Volkswagen Polo — 970 тысяч.Среди дорогих моделей также преобладают привычные марки. Согласно анализу платформы (есть в распоряжении РИА Новости), продажи машин стоимостью более трех миллионов выросли на 29%. Средняя цена — 4,48 миллиона. Наибольшей популярностью пользуется Toyota Camry (3,5 миллиона), следом — BMW X5 (семь миллионов) и BMW 5-й серии (4,4 миллиона).В рейтинге встречаются и китайские модели. В топ-5 вошла Geely Monjaro (3,7 миллиона рублей). Директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев считает, что это свидетельствует о растущем доверии потребителей. "Сегмент трансформируется, причем все быстрее", — добавляет он. В первой десятке также Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класса, Toyota RAV4, BMW X6, Lexus RX.

https://ria.ru/20250107/avtorynok-1991829466.html

https://ria.ru/20240907/osago-1971141150.html

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экономика, авто, россия, автостат, китай