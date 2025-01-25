https://ria.ru/20250125/argentina-1995429141.html

Понятие "убийство женщины" уберут из уголовного кодекса Аргентины

Понятие "убийство женщины" уберут из уголовного кодекса Аргентины - РИА Новости, 25.01.2025

Понятие "убийство женщины" уберут из уголовного кодекса Аргентины

Власти Аргентины уберут понятие "убийство женщины" из уголовного кодекса, которое является отягчающим обстоятельством, поскольку перед законом все равны,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T04:35:00+03:00

2025-01-25T04:35:00+03:00

2025-01-25T04:35:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Власти Аргентины уберут понятие "убийство женщины" из уголовного кодекса, которое является отягчающим обстоятельством, поскольку перед законом все равны, сообщил министр юстиции Марьяно Кунео Либарона. "Мы уберем понятие "убийство женщины" (femicidio) из уголовного кодекса. Наше правительство защищает равенство перед законом. Ни одна жизнь не стоит больше другой", - написал он в X. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, раскритиковал радикальный феминизм за искажение концепции равенства. По его словам, во многих цивилизованных странах считается нормальным, когда убийство женщины влечёт за собой более серьезное наказание, чем убийство мужчины. В 2012 году в Аргентине были внесены изменения в уголовный кодекс, согласно которым убийство по гендерному признаку, а именно женщины, стало считаться отягчающим обстоятельством.

https://ria.ru/20241220/tramp-1990301188.html

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в мире, аргентина, давос, хавьер милей