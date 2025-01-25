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Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий - РИА Новости, 25.01.2025
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Религия
 
10:43 25.01.2025 (обновлено: 11:14 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/anastasiy-1995446136.html
Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий
Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий - РИА Новости, 25.01.2025
Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий
Скончался глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий, который с 3 января находился на лечении в Греции, сообщила церковь. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:43:00+03:00
2025-01-25T11:14:00+03:00
религия
албанская православная церковь
албания
архиепископ анастасий
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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Скончался глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий, который с 3 января находился на лечении в Греции, сообщила церковь."Православная Автокефальная Церковь Албании с глубокой скорбью сообщает о кончине его Блаженства Архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия. Его Блаженство скончался сегодня, 25 января 2025 года, в 08:30 утра, в возрасте 95 лет, в больнице "Евангелизмос" в Афинах, в результате полиорганной недостаточности. Ранее он был госпитализирован на несколько дней в больницу в Тиране", - говорится в сообщении."Мы призываем христиан Албанской церкви молиться об упокоении души почившего предстоятеля", - сообщила церковь."Покойный архиепископ Анастасий был восстановителем Православной Автокефальной Церкви Албании, которую он буквально поднял из руин после падения атеистического режима. Благодаря своему вдохновенному видению и неустанному труду он радикально перестроил церковную жизнь, построил сотни храмов, создал образовательные и благотворительные учреждения и воспитал новых священнослужителей, неся непрерывное жертвенное служение более 33 лет", - говорится в пресс-релизе.Архиепископ Анастасий 30 декабря был госпитализирован в больницу Тираны из-за сезонной вирусной инфекции. 3 января его на самолете греческих ВВС перевезли в Афины и поместили в больницу "Евангелизмос", лечащие врачи оценивали его состояние как критическое.Анастасий возглавлял Албанскую православную церковь с 1991 года и многое сделал для ее восстановления.Предстоятель Албанской церкви поддерживал каноническую Украинскую православную церковь, несмотря на давление Константинопольского патриархата. Анастасий выступал в защиту священников, гонимых украинскими властями.Архиепископ был номинирован на Нобелевскую премию мира во время войны в Косово, он возродил Православную Церковь Албании, вел значительную миссионерскую деятельность, занимался социальной работой.Анастасий, в миру Анастасий Яннулатос, родился в Пирее 4 ноября 1929 года. В 1952 году с отличием окончил Теологический факультет Афинского университета, в 1960 году был рукоположен в сан диакона. В 1965-1969 годах изучал религиоведение, миссионерство и этнологию в университетах Гамбурга и Марбурга; в 1972 году был избран профессором истории религий в Афинском университете; в 1981-1990 годах - викарием митрополии Иринополиса (Кения, Танзания, Уганда). Служил епископом Андрусским.Вел обширную миссионерскую и социальную работу. В 1991 году он стал почетным профессором Афинского национального университета имени Каподистрии. В 2005 году стал почетным членом Афинской академии.В 1991 году прибыл в Албанию в качестве патриаршего экзарха, чтобы выяснить, в каком положении тогда находилась Православная Церковь в стране.Константинопольский патриархат 24 июня 1992 года избрал епископа Андрусского Анастасия архиепископом Автокефальной Церкви Албании, которую пришлось организовывать с нуля. Вел борьбу за возвращение церковной собственности, конфискованной атеистическим государством Энвера Ходжи.
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албанская православная церковь, албания, архиепископ анастасий
Религия, Албанская православная церковь, Албания, Архиепископ Анастасий
Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий

Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий умер в 95 лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Скончался глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий, который с 3 января находился на лечении в Греции, сообщила церковь.
«
"Православная Автокефальная Церковь Албании с глубокой скорбью сообщает о кончине его Блаженства Архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия. Его Блаженство скончался сегодня, 25 января 2025 года, в 08:30 утра, в возрасте 95 лет, в больнице "Евангелизмос" в Афинах, в результате полиорганной недостаточности. Ранее он был госпитализирован на несколько дней в больницу в Тиране", - говорится в сообщении.
"Мы призываем христиан Албанской церкви молиться об упокоении души почившего предстоятеля", - сообщила церковь.
"Покойный архиепископ Анастасий был восстановителем Православной Автокефальной Церкви Албании, которую он буквально поднял из руин после падения атеистического режима. Благодаря своему вдохновенному видению и неустанному труду он радикально перестроил церковную жизнь, построил сотни храмов, создал образовательные и благотворительные учреждения и воспитал новых священнослужителей, неся непрерывное жертвенное служение более 33 лет", - говорится в пресс-релизе.
Архиепископ Анастасий 30 декабря был госпитализирован в больницу Тираны из-за сезонной вирусной инфекции. 3 января его на самолете греческих ВВС перевезли в Афины и поместили в больницу "Евангелизмос", лечащие врачи оценивали его состояние как критическое.
Анастасий возглавлял Албанскую православную церковь с 1991 года и многое сделал для ее восстановления.
Предстоятель Албанской церкви поддерживал каноническую Украинскую православную церковь, несмотря на давление Константинопольского патриархата. Анастасий выступал в защиту священников, гонимых украинскими властями.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий . Архивное фото
Архиепископ был номинирован на Нобелевскую премию мира во время войны в Косово, он возродил Православную Церковь Албании, вел значительную миссионерскую деятельность, занимался социальной работой.
Анастасий, в миру Анастасий Яннулатос, родился в Пирее 4 ноября 1929 года. В 1952 году с отличием окончил Теологический факультет Афинского университета, в 1960 году был рукоположен в сан диакона. В 1965-1969 годах изучал религиоведение, миссионерство и этнологию в университетах Гамбурга и Марбурга; в 1972 году был избран профессором истории религий в Афинском университете; в 1981-1990 годах - викарием митрополии Иринополиса (Кения, Танзания, Уганда). Служил епископом Андрусским.
Вел обширную миссионерскую и социальную работу. В 1991 году он стал почетным профессором Афинского национального университета имени Каподистрии. В 2005 году стал почетным членом Афинской академии.
В 1991 году прибыл в Албанию в качестве патриаршего экзарха, чтобы выяснить, в каком положении тогда находилась Православная Церковь в стране.
Константинопольский патриархат 24 июня 1992 года избрал епископа Андрусского Анастасия архиепископом Автокефальной Церкви Албании, которую пришлось организовывать с нуля. Вел борьбу за возвращение церковной собственности, конфискованной атеистическим государством Энвера Ходжи.
© РИА НовостиАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. Архивное фото
 
РелигияАлбанская православная церковьАлбанияАрхиепископ Анастасий
 
 
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