https://ria.ru/20250125/anastasiy-1995446136.html

Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий

Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий - РИА Новости, 25.01.2025

Умер глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий

Скончался глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий, который с 3 января находился на лечении в Греции, сообщила церковь. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:43:00+03:00

2025-01-25T10:43:00+03:00

2025-01-25T11:14:00+03:00

религия

албанская православная церковь

албания

архиепископ анастасий

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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Скончался глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий, который с 3 января находился на лечении в Греции, сообщила церковь."Православная Автокефальная Церковь Албании с глубокой скорбью сообщает о кончине его Блаженства Архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия. Его Блаженство скончался сегодня, 25 января 2025 года, в 08:30 утра, в возрасте 95 лет, в больнице "Евангелизмос" в Афинах, в результате полиорганной недостаточности. Ранее он был госпитализирован на несколько дней в больницу в Тиране", - говорится в сообщении."Мы призываем христиан Албанской церкви молиться об упокоении души почившего предстоятеля", - сообщила церковь."Покойный архиепископ Анастасий был восстановителем Православной Автокефальной Церкви Албании, которую он буквально поднял из руин после падения атеистического режима. Благодаря своему вдохновенному видению и неустанному труду он радикально перестроил церковную жизнь, построил сотни храмов, создал образовательные и благотворительные учреждения и воспитал новых священнослужителей, неся непрерывное жертвенное служение более 33 лет", - говорится в пресс-релизе.Архиепископ Анастасий 30 декабря был госпитализирован в больницу Тираны из-за сезонной вирусной инфекции. 3 января его на самолете греческих ВВС перевезли в Афины и поместили в больницу "Евангелизмос", лечащие врачи оценивали его состояние как критическое.Анастасий возглавлял Албанскую православную церковь с 1991 года и многое сделал для ее восстановления.Предстоятель Албанской церкви поддерживал каноническую Украинскую православную церковь, несмотря на давление Константинопольского патриархата. Анастасий выступал в защиту священников, гонимых украинскими властями.Архиепископ был номинирован на Нобелевскую премию мира во время войны в Косово, он возродил Православную Церковь Албании, вел значительную миссионерскую деятельность, занимался социальной работой.Анастасий, в миру Анастасий Яннулатос, родился в Пирее 4 ноября 1929 года. В 1952 году с отличием окончил Теологический факультет Афинского университета, в 1960 году был рукоположен в сан диакона. В 1965-1969 годах изучал религиоведение, миссионерство и этнологию в университетах Гамбурга и Марбурга; в 1972 году был избран профессором истории религий в Афинском университете; в 1981-1990 годах - викарием митрополии Иринополиса (Кения, Танзания, Уганда). Служил епископом Андрусским.Вел обширную миссионерскую и социальную работу. В 1991 году он стал почетным профессором Афинского национального университета имени Каподистрии. В 2005 году стал почетным членом Афинской академии.В 1991 году прибыл в Албанию в качестве патриаршего экзарха, чтобы выяснить, в каком положении тогда находилась Православная Церковь в стране.Константинопольский патриархат 24 июня 1992 года избрал епископа Андрусского Анастасия архиепископом Автокефальной Церкви Албании, которую пришлось организовывать с нуля. Вел борьбу за возвращение церковной собственности, конфискованной атеистическим государством Энвера Ходжи.

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

албанская православная церковь, албания, архиепископ анастасий