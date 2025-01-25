Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 25.01.2025 (обновлено: 12:37 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/an-24-1995447063.html
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 25.01.2025
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы
В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:57:00+03:00
2025-01-25T12:37:00+03:00
происшествия
хабаровский край
ан-24
нелькан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995447796_0:85:935:610_1920x0_80_0_0_303801bf9d21964ef0d2082305aa5ddd.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.По его словам, возгорания не произошло, никто не пострадал.Росавиация уточнила, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Самолет отстранили от полетов, специалисты оценивают его техническое состояние.Для перевозки пассажиров "Хабаровские авиалинии" планируют направить в Нелькан резервный борт, рейс назначили на воскресенье.Росавиация расследует инцидент, следователи организовали проверку.
https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html
хабаровский край
нелькан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995447796_0:0:935:702_1920x0_80_0_0_47548f872385ff283a6795c1eba438d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, ан-24, нелькан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Хабаровский край, Ан-24, Нелькан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы

В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет

© Фото : соцсетиПассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : соцсети
Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсетиПассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : соцсети
Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
По его словам, возгорания не произошло, никто не пострадал.
Росавиация уточнила, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Самолет отстранили от полетов, специалисты оценивают его техническое состояние.
Для перевозки пассажиров "Хабаровские авиалинии" планируют направить в Нелькан резервный борт, рейс назначили на воскресенье.
Росавиация расследует инцидент, следователи организовали проверку.
Самолет авиакомпании Сибирь - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
2 января, 09:12
 
ПроисшествияХабаровский крайАн-24НельканФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала