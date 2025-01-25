https://ria.ru/20250125/an-24-1995447063.html

В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы

В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы - РИА Новости, 25.01.2025

В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы

В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:57:00+03:00

2025-01-25T10:57:00+03:00

2025-01-25T12:37:00+03:00

происшествия

хабаровский край

ан-24

нелькан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.По его словам, возгорания не произошло, никто не пострадал.Росавиация уточнила, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Самолет отстранили от полетов, специалисты оценивают его техническое состояние.Для перевозки пассажиров "Хабаровские авиалинии" планируют направить в Нелькан резервный борт, рейс назначили на воскресенье.Росавиация расследует инцидент, следователи организовали проверку.

https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html

хабаровский край

нелькан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, ан-24, нелькан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)