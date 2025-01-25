В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы
В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет
© Фото : соцсетиПассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
© Фото : соцсети
Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Хабаровском крае самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При взлете с аэродрома в селе Нелькан пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсетиПассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
© Фото : соцсети
Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в селе Нелькан Хабаровского края
По его словам, возгорания не произошло, никто не пострадал.
Росавиация уточнила, что на борту Ан-24 находились 24 человека: четыре члена экипажа и 20 пассажиров. Самолет отстранили от полетов, специалисты оценивают его техническое состояние.
Для перевозки пассажиров "Хабаровские авиалинии" планируют направить в Нелькан резервный борт, рейс назначили на воскресенье.
Росавиация расследует инцидент, следователи организовали проверку.