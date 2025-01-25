https://ria.ru/20250125/alekseevka-1995455749.html

ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области

ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области

Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:12:00+03:00

2025-01-25T13:12:00+03:00

2025-01-25T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

вооруженные силы рф

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

алексеевка

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексеевка, вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины