Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 25.01.2025 (обновлено: 13:22 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/alekseevka-1995455749.html
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области
Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:12:00+03:00
2025-01-25T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
вооруженные силы рф
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
алексеевка
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексеевка, вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области

ВС России ударили по Алексеевке в Сумской области, куда прибыло пополнение ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Карта военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", - отметил Лебедев.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Было приказано". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Украине
Вчера, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаВооруженные силы РФСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала