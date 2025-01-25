https://ria.ru/20250125/alekseevka-1995455749.html
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области
Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:12:00+03:00
2025-01-25T13:12:00+03:00
2025-01-25T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
вооруженные силы рф
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удар нанесен по селу Алексеевка в Сумской области, куда накануне прибыло пополнение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Сумской области прилетело по селу Алексеевка четыре ФАБа… Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома и прятали технику на территории бывших промышленных предприятий в северо-западной части села. До этого продолжительное время оставшихся местных жителей кошмарили и выгоняли из домов", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексеевка, вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области
ВС России ударили по Алексеевке в Сумской области, куда прибыло пополнение ВСУ