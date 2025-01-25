https://ria.ru/20250125/akter-1995417452.html

Умер актер Владимир Фоменко

Умер актер Владимир Фоменко - РИА Новости, 25.01.2025

Умер актер Владимир Фоменко

Советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр.ру" ссылкой на его сына Георгия. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T00:30:00+03:00

2025-01-25T00:30:00+03:00

2025-01-25T00:30:00+03:00

театр на таганке

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр.ру" ссылкой на его сына Георгия.Фоменко-младший сообщил, что его отец скончался 22 января."К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало. Отек легких", — написал он.Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году окончил ГИИТС. Выступал на сцене Театра на Таганке и в Московском ТЮЗе. Его фильмография насчитывает шесть проектов, включая "Теплое место", "Тайна предков", "Юдин".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр на таганке