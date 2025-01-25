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Умер актер Владимир Фоменко
Умер актер Владимир Фоменко - РИА Новости, 25.01.2025
Умер актер Владимир Фоменко
Советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр.ру" ссылкой на его сына Георгия. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T00:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни, сообщает портал "Кино-Театр.ру" ссылкой на его сына Георгия.Фоменко-младший сообщил, что его отец скончался 22 января."К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало. Отек легких", — написал он.Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году окончил ГИИТС. Выступал на сцене Театра на Таганке и в Московском ТЮЗе. Его фильмография насчитывает шесть проектов, включая "Теплое место", "Тайна предков", "Юдин".
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театр на таганке
Умер актер Владимир Фоменко
Советский актер Владимир Фоменко умер в возрасте 84 лет