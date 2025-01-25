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ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 25.01.2025 (обновлено: 12:21 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/aerodrom-1995450491.html
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове
Удары зафиксированы по военному аэродрому в Староконстантинове. расположенному в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T11:56:00+03:00
2025-01-25T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы по военному аэродрому в Староконстантинове. расположенному в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Староконстантинов Хмельницкой области получи свою порцию прилетов. (Ночью - ред.) прилетело в военный аэродром", - рассказал Лебедев.По его словам, в аэропорту кроме прочего находятся ремонтные цеха по производству БПЛА, в некоторых арочных украинские военные прячут тяжелую ванную технику. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией."В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", - добавил он.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове

ВС России нанесли удары по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Удары зафиксированы по военному аэродрому в Староконстантинове. расположенному в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Староконстантинов Хмельницкой области получи свою порцию прилетов. (Ночью - ред.) прилетело в военный аэродром", - рассказал Лебедев.
По его словам, в аэропорту кроме прочего находятся ремонтные цеха по производству БПЛА, в некоторых арочных украинские военные прячут тяжелую ванную технику. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией.
"В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", - добавил он.
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