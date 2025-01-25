https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html

В Австрии заявили о недемократических попытках изоляции АдГ в Германии

В Австрии заявили о недемократических попытках изоляции АдГ в Германии - РИА Новости, 25.01.2025

В Австрии заявили о недемократических попытках изоляции АдГ в Германии

Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль открыто поддержал правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и заявил о том, что предпринимаемые... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T17:08:00+03:00

2025-01-25T17:08:00+03:00

2025-01-25T17:08:00+03:00

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хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль открыто поддержал правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и заявил о том, что предпринимаемые другими немецкими партиями попытки изоляции АдГ носят недемократический характер. В своем видеообращении к участникам предвыборного мероприятия АдГ в Галле Кикль назвал АдГ единственной партией, которая отстаивает интересы Германии и ее народа. "От страха перед реальностью, от страха перед правдой эти партии (три партии из рухнувшей коалиции и блок ХДС/ХСС - ред.) воздвигли стену: недемократическую стену, защищающую их власть и игнорирующую интересы народа. Но эта стена падет! И результаты АдГ на предстоящих выборах в бундестаг 23 февраля внесут в это существенный вклад! Я твердо в этом убежден!" - сказал Кикль, его видеообращение транслировалось на канале АдГ в YouTube. Глава АПС заявил, что в Австрии другие парламентские партии также попытались изолировать его партию, несмотря на ее победу на выборах, результатом чего стали потерянные три месяца и ощутимый финансовый урон. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия (АНП) по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые". Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Киклю, который в настоящее время ведет переговоры с новым руководством АНП.

https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

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в мире, австрия, германия, карл нехаммер, александер ван дер беллен, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)