В Австрии заявили о недемократических попытках изоляции АдГ в Германии
Глава АПС Кикль: попытки изолировать АдГ в ФРГ носят недемократический характер
© AP Photo / Jens MeyerСторонники партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль открыто поддержал правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и заявил о том, что предпринимаемые другими немецкими партиями попытки изоляции АдГ носят недемократический характер.
В своем видеообращении к участникам предвыборного мероприятия АдГ в Галле Кикль назвал АдГ единственной партией, которая отстаивает интересы Германии и ее народа.
"От страха перед реальностью, от страха перед правдой эти партии (три партии из рухнувшей коалиции и блок ХДС/ХСС - ред.) воздвигли стену: недемократическую стену, защищающую их власть и игнорирующую интересы народа. Но эта стена падет! И результаты АдГ на предстоящих выборах в бундестаг 23 февраля внесут в это существенный вклад! Я твердо в этом убежден!" - сказал Кикль, его видеообращение транслировалось на канале АдГ в YouTube.
Глава АПС заявил, что в Австрии другие парламентские партии также попытались изолировать его партию, несмотря на ее победу на выборах, результатом чего стали потерянные три месяца и ощутимый финансовый урон.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия (АНП) по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Киклю, который в настоящее время ведет переговоры с новым руководством АНП.