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Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.01.2025
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13:14 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995311658.html
Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук
Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.01.2025
Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук
Владимир Зеленский пытается натравить лидеров Европы на президента США Дональда Трампа, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:14:00+03:00
2025-01-24T13:14:00+03:00
всемирный экономический форум в давосе
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
сша
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается натравить лидеров Европы на президента США Дональда Трампа, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук упомянул выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе, где тот заявил, что Европа должна "определять условия" возможных договоренностей о завершении конфликта на Украине, а не оставаться простым наблюдателем. "Зеленскому абсолютно наплевать, от кого он там зависит, он искренне считает, что в мире существуют исключительно его интересы, а все остальные должны их удовлетворять. Поэтому вместо того, чтобы сидеть тихо и молчать в тряпочку, Зеленский в Давосе пытался натравить европейских лидеров на нового президента США", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру".
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всемирный экономический форум в давосе, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, сша, давос, европа, в мире
Всемирный экономический форум в Давосе, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, США, Давос, Европа, В мире
Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский в Давосе пытался натравить лидеров стран Европы на Трампа

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается натравить лидеров Европы на президента США Дональда Трампа, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведчук упомянул выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе, где тот заявил, что Европа должна "определять условия" возможных договоренностей о завершении конфликта на Украине, а не оставаться простым наблюдателем.
"Зеленскому абсолютно наплевать, от кого он там зависит, он искренне считает, что в мире существуют исключительно его интересы, а все остальные должны их удовлетворять. Поэтому вместо того, чтобы сидеть тихо и молчать в тряпочку, Зеленский в Давосе пытался натравить европейских лидеров на нового президента США", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру".
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине
11:52
 
Всемирный экономический форум в ДавосеВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор МедведчукСШАДавосЕвропаВ мире
 
 
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