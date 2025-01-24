https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995311658.html

Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук

Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.01.2025

Зеленский пытался натравить европейских лидеров на Трампа, заявил Медведчук

Владимир Зеленский пытается натравить лидеров Европы на президента США Дональда Трампа, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:14:00+03:00

2025-01-24T13:14:00+03:00

2025-01-24T13:14:00+03:00

всемирный экономический форум в давосе

владимир зеленский

дональд трамп

виктор медведчук

сша

давос

европа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994884103_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_5e6f7c2e8923f5d093627d4c6c619295.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается натравить лидеров Европы на президента США Дональда Трампа, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук упомянул выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе, где тот заявил, что Европа должна "определять условия" возможных договоренностей о завершении конфликта на Украине, а не оставаться простым наблюдателем. "Зеленскому абсолютно наплевать, от кого он там зависит, он искренне считает, что в мире существуют исключительно его интересы, а все остальные должны их удовлетворять. Поэтому вместо того, чтобы сидеть тихо и молчать в тряпочку, Зеленский в Давосе пытался натравить европейских лидеров на нового президента США", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру".

https://ria.ru/20250124/conversation-1995286182.html

сша

давос

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный экономический форум в давосе, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, сша, давос, европа, в мире