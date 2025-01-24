https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995311411.html

На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог

На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог - РИА Новости, 24.01.2025

На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог

Украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Владимира... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:06:00+03:00

2025-01-24T13:06:00+03:00

2025-01-24T13:06:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир джаралла

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Владимира Зеленского, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Трамп призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него. "Невооруженным глазом видно изменение тональности западных СМИ к Украине и, прежде всего, к Зеленскому, который слишком переоценивает свою роль марионетки. Вероятнее всего, дает знать о себе его актерское прошлое. Его время кровавого клоуна на мировой сцене подходит к концу, и если он этого вовремя не поймет, то произойдет его замена. Кандидатуры уже прорабатываются достаточно активно", - считает Джаралла. По его словам, на Западе начинает формироваться раздражительное восприятие украинского конфликта, который бременем ложится на население и отражается на благосостоянии стран в целом. "На смену прянику пришел кнут. Количество критических публикаций об Украине и персонально Зеленском выросло в разы, и это означает определенную подготовку общественного мнения, судя по всему, к готовящейся смене украинского руководителя. Теперь главным виновником конфликта объявлена не Россия, а киевский режим. Такие радикальные перемены подразумевают готовность к серьезным соглашениям между Россией и США", - сказал политолог.

https://ria.ru/20250124/sryv-1995244897.html

https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир джаралла, дональд трамп