На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог
Политолог Джаралла: на Западе начали искать кандидатуры для замены Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Владимира Зеленского, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Трамп призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.
"Невооруженным глазом видно изменение тональности западных СМИ к Украине и, прежде всего, к Зеленскому, который слишком переоценивает свою роль марионетки. Вероятнее всего, дает знать о себе его актерское прошлое. Его время кровавого клоуна на мировой сцене подходит к концу, и если он этого вовремя не поймет, то произойдет его замена. Кандидатуры уже прорабатываются достаточно активно", - считает Джаралла.
По его словам, на Западе начинает формироваться раздражительное восприятие украинского конфликта, который бременем ложится на население и отражается на благосостоянии стран в целом.
"На смену прянику пришел кнут. Количество критических публикаций об Украине и персонально Зеленском выросло в разы, и это означает определенную подготовку общественного мнения, судя по всему, к готовящейся смене украинского руководителя. Теперь главным виновником конфликта объявлена не Россия, а киевский режим. Такие радикальные перемены подразумевают готовность к серьезным соглашениям между Россией и США", - сказал политолог.