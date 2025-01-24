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На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог - РИА Новости, 24.01.2025
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13:06 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995311411.html
На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог
На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог - РИА Новости, 24.01.2025
На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог
Украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Владимира... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:06:00+03:00
2025-01-24T13:06:00+03:00
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Владимира Зеленского, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Трамп призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него. "Невооруженным глазом видно изменение тональности западных СМИ к Украине и, прежде всего, к Зеленскому, который слишком переоценивает свою роль марионетки. Вероятнее всего, дает знать о себе его актерское прошлое. Его время кровавого клоуна на мировой сцене подходит к концу, и если он этого вовремя не поймет, то произойдет его замена. Кандидатуры уже прорабатываются достаточно активно", - считает Джаралла. По его словам, на Западе начинает формироваться раздражительное восприятие украинского конфликта, который бременем ложится на население и отражается на благосостоянии стран в целом. "На смену прянику пришел кнут. Количество критических публикаций об Украине и персонально Зеленском выросло в разы, и это означает определенную подготовку общественного мнения, судя по всему, к готовящейся смене украинского руководителя. Теперь главным виновником конфликта объявлена не Россия, а киевский режим. Такие радикальные перемены подразумевают готовность к серьезным соглашениям между Россией и США", - сказал политолог.
https://ria.ru/20250124/sryv-1995244897.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир джаралла, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, Дональд Трамп
На Западе начали искать замену Зеленскому, заявил политолог

Политолог Джаралла: на Западе начали искать кандидатуры для замены Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Владимира Зеленского, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News завил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Трамп призвал "немедленно" завершить конфликт, добавив, что Украина оказалась "опустошена" в результате него.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
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"Невооруженным глазом видно изменение тональности западных СМИ к Украине и, прежде всего, к Зеленскому, который слишком переоценивает свою роль марионетки. Вероятнее всего, дает знать о себе его актерское прошлое. Его время кровавого клоуна на мировой сцене подходит к концу, и если он этого вовремя не поймет, то произойдет его замена. Кандидатуры уже прорабатываются достаточно активно", - считает Джаралла.
По его словам, на Западе начинает формироваться раздражительное восприятие украинского конфликта, который бременем ложится на население и отражается на благосостоянии стран в целом.
"На смену прянику пришел кнут. Количество критических публикаций об Украине и персонально Зеленском выросло в разы, и это означает определенную подготовку общественного мнения, судя по всему, к готовящейся смене украинского руководителя. Теперь главным виновником конфликта объявлена не Россия, а киевский режим. Такие радикальные перемены подразумевают готовность к серьезным соглашениям между Россией и США", - сказал политолог.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 13:00
 
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