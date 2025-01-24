https://ria.ru/20250124/zelenskij-1995289635.html
Грызлов прокомментировал заявление Зеленского о выборах в Белоруссии
Грызлов прокомментировал заявление Зеленского о выборах в Белоруссии - РИА Новости, 24.01.2025
Грызлов прокомментировал заявление Зеленского о выборах в Белоруссии
Владимир Зеленский юридически не имеет права высказывать мнение о выборах в Белоруссии от имени Украины, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:08:00+03:00
2025-01-24T12:08:00+03:00
2025-01-24T12:08:00+03:00
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский юридически не имеет права высказывать мнение о выборах в Белоруссии от имени Украины, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идет этап досрочного голосования. Накануне представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил на брифинге, что Киев заранее не признаёт результаты этих выборов и не видит предпосылок для восстановления контактов с белорусской властью. "Сама фигура Зеленского вызывает определенные сомнения в его полномочиях. Хотя уже юридически не имеет права этого делать (высказываться от имени Украины о выборах в Белоруссии - ред.)", - сказал Грызлов журналистам, комментируя заявление Украины и непризнании белорусских выборов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250124/vybory-1993898131.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, владимир зеленский, борис грызлов
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал заявление Зеленского о выборах в Белоруссии
Грызлов: Зеленский не имеет права высказывать мнение о выборах в Белоруссии