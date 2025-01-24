https://ria.ru/20250124/zarplata-1995364266.html
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Путину рассказали о средней зарплате в Москве - РИА Новости, 24.01.2025
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:48:00+03:00
2025-01-24T16:48:00+03:00
2025-01-24T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. Глава государства в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза и вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Президент подчеркнул, что заработные платы молодых специалистов ведущего вуза должны соответствовать статусу университета. "Он (уровень заработной платы - ред.) всё-таки, по-моему, отстает от среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы у нас сейчас какой по Москве?", - поинтересовался Путин у мэра столицы на заседании попечительского совета МГУ. Собянин ответил, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей, что вызвало удивление президента. "Да ладно! Больше!", - удивился Путин. "Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей", - подтвердил мэр Москвы. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества. -0-
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Собянин: "Средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей"
Собянин рассказал Путину, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей. Президент удивился и сначала не поверил: "да ладно? больше!". Мэр Москвы подтвердил, что 160.
2025-01-24T16:48
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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Собянин заявил Путину, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тысяч рублей