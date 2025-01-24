Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о средней зарплате в Москве - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 24.01.2025 (обновлено: 17:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/zarplata-1995364266.html
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Путину рассказали о средней зарплате в Москве - РИА Новости, 24.01.2025
Путину рассказали о средней зарплате в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:48:00+03:00
2025-01-24T17:10:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995369382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8159b7d71bc43e4d00f208a39a95345f.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. Глава государства в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза и вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Президент подчеркнул, что заработные платы молодых специалистов ведущего вуза должны соответствовать статусу университета. "Он (уровень заработной платы - ред.) всё-таки, по-моему, отстает от среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы у нас сейчас какой по Москве?", - поинтересовался Путин у мэра столицы на заседании попечительского совета МГУ. Собянин ответил, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей, что вызвало удивление президента. "Да ладно! Больше!", - удивился Путин. "Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей", - подтвердил мэр Москвы. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества. -0-
https://ria.ru/20250124/putin-1995354255.html
https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин: "Средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей"
Собянин рассказал Путину, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей. Президент удивился и сначала не поверил: "да ладно? больше!". Мэр Москвы подтвердил, что 160.
2025-01-24T16:48
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995369382_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab13184acd091e1e190437c50a8ad13f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путину рассказали о средней зарплате в Москве

Собянин заявил Путину, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тысяч рублей

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей.
Глава государства в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза и вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Президент подчеркнул, что заработные платы молодых специалистов ведущего вуза должны соответствовать статусу университета.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин
16:18
"Он (уровень заработной платы - ред.) всё-таки, по-моему, отстает от среднего по Москве. Сергей Семенович, среднее по Москве у нас сейчас какое? Уровень заработной платы у нас сейчас какой по Москве?", - поинтересовался Путин у мэра столицы на заседании попечительского совета МГУ.
Собянин ответил, что средняя зарплата в столице составляет 140-160 тысяч рублей, что вызвало удивление президента.
"Да ладно! Больше!", - удивился Путин.
"Да, средняя зарплата 160 тысяч рублей", - подтвердил мэр Москвы.
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества. -0-
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате
15 января, 02:17
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала