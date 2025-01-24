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В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой
В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой - РИА Новости, 24.01.2025
В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса в Североморске, который, закрывая двери транспорта, защемил ногу... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:04:00+03:00
2025-01-24T15:04:00+03:00
2025-01-24T15:04:00+03:00
происшествия
североморск
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса в Североморске, который, закрывая двери транспорта, защемил ногу пассажирке и протащил ее по улице, сообщили в региональном СУСК РФ. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Как установили следователи, пожилая женщина садилась в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта по улице Кирова в Североморске. "Водитель автобуса, защемив ногу пассажирки дверью транспортного средства, начал движение и протащил ее за собой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате произошедшего здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред.
https://ria.ru/20250123/mvd-1995226432.html
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североморск
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происшествия, североморск, россия, мурманская область
Происшествия, Североморск, Россия, Мурманская область
В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой
СК: в Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой