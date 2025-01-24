https://ria.ru/20250124/zapolyare-1995340585.html

В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой

В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой - РИА Новости, 24.01.2025

В Заполярье водитель автобуса протащил женщину с зажатой в дверях ногой

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса в Североморске, который, закрывая двери транспорта, защемил ногу... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:04:00+03:00

2025-01-24T15:04:00+03:00

2025-01-24T15:04:00+03:00

происшествия

североморск

россия

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса в Североморске, который, закрывая двери транспорта, защемил ногу пассажирке и протащил ее по улице, сообщили в региональном СУСК РФ. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Как установили следователи, пожилая женщина садилась в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта по улице Кирова в Североморске. "Водитель автобуса, защемив ногу пассажирки дверью транспортного средства, начал движение и протащил ее за собой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате произошедшего здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред.

https://ria.ru/20250123/mvd-1995226432.html

https://ria.ru/20250122/zelenograd-1995027490.html

североморск

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, североморск, россия, мурманская область