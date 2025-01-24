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В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России - РИА Новости, 24.01.2025
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России оказались безуспешными на фоне ее продвижения на Украине, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:57:00+03:00
2025-01-24T10:57:00+03:00
2025-01-24T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России оказались безуспешными на фоне ее продвижения на Украине, пишет The Wall Street Journal."Предупреждений Трампа, похоже, совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований, в число которых входит фактическое признание подконтрольных территорий, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских Вооруженных сил", — говорится в материале.Журналисты отметили, что российские военные, имеющие достаточно ресурсов, одерживают верх: они продолжают идти на запад Украины, приближаясь к важным логистическим центрам подразделений ВСУ.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России
WSJ: угрозы Трампа в адрес России оказались безуспешными