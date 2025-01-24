Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 24.01.2025 (обновлено: 15:15 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/wsj-1995277803.html
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России - РИА Новости, 24.01.2025
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России оказались безуспешными на фоне ее продвижения на Украине, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:57:00+03:00
2025-01-24T15:15:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
дмитрий песков
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России оказались безуспешными на фоне ее продвижения на Украине, пишет The Wall Street Journal.&quot;Предупреждений Трампа, похоже, совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований, в число которых входит фактическое признание подконтрольных территорий, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских Вооруженных сил&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что российские военные, имеющие достаточно ресурсов, одерживают верх: они продолжают идти на запад Украины, приближаясь к важным логистическим центрам подразделений ВСУ.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995272708.html
https://ria.ru/20250124/de-1995263385.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США сделали неприятный вывод о Трампе после его угроз в адрес России

WSJ: угрозы Трампа в адрес России оказались безуспешными

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России оказались безуспешными на фоне ее продвижения на Украине, пишет The Wall Street Journal.
«

"Предупреждений Трампа, похоже, совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований, в число которых входит фактическое признание подконтрольных территорий, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских Вооруженных сил", — говорится в материале.

Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
10:28
Журналисты отметили, что российские военные, имеющие достаточно ресурсов, одерживают верх: они продолжают идти на запад Украины, приближаясь к важным логистическим центрам подразделений ВСУ.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ рассказали, что происходит в зоне СВО на фоне обещаний Трампа
09:57
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала