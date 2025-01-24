https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995405223.html

Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о взятке

Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о взятке - РИА Новости, 24.01.2025

Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение по делу о взятке

Следователи предъявили обвинение супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янине по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник, знакомый РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:16:00+03:00

2025-01-24T21:16:00+03:00

2025-01-24T21:16:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янине по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Копайгородской сегодня предъявили обвинение", - сказал собеседник агентства. В свою очередь, защита Алексея Копайгородского сообщила РИА Новости, что ему обвинение не предъявляли. Ранее в отношении супругов следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства. Кроме того, Копайгородским вменяют правонарушение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Супруги вину не признают. Копайгородская находится под домашним арестом, а ее супруг содержится в СИЗО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html

https://ria.ru/20241003/kopaygorodskiy-1976112308.html

https://ria.ru/20240926/sochi-1974892043.html

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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский