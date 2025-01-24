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Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 24.01.2025
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14:07 24.01.2025 (обновлено: 14:25 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995327733.html
Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке
Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 24.01.2025
Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:07:00+03:00
2025-01-24T14:25:00+03:00
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Смирнову Николаю Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, до 17 марта включительно", - объявила судья.Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).В ходе заседания в пятницу Смирнов отметил, что ему уже предъявлено обвинение. Также он уточнил, что в настоящее время занимает должность советника директора строительной компании "Брусника".
https://ria.ru/20250123/vzyatka-1995172686.html
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свердловская область, происшествия
Свердловская область, Происшествия
Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Свердловского экс-министра энергетики арестовали до 17 марта по делу о взятке

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Смирнову Николаю Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, до 17 марта включительно", - объявила судья.
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Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
В ходе заседания в пятницу Смирнов отметил, что ему уже предъявлено обвинение. Также он уточнил, что в настоящее время занимает должность советника директора строительной компании "Брусника".
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