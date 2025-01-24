https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995327733.html

Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 24.01.2025

Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:07:00+03:00

2025-01-24T14:07:00+03:00

2025-01-24T14:25:00+03:00

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Смирнову Николаю Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, до 17 марта включительно", - объявила судья.Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).В ходе заседания в пятницу Смирнов отметил, что ему уже предъявлено обвинение. Также он уточнил, что в настоящее время занимает должность советника директора строительной компании "Брусника".

https://ria.ru/20250123/vzyatka-1995172686.html

https://ria.ru/20250123/sud-1995106431.html

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, происшествия