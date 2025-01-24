Экс-министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке
Свердловского экс-министра энергетики арестовали до 17 марта по делу о взятке
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 марта бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Смирнову Николаю Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, до 17 марта включительно", - объявила судья.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
В ходе заседания в пятницу Смирнов отметил, что ему уже предъявлено обвинение. Также он уточнил, что в настоящее время занимает должность советника директора строительной компании "Брусника".