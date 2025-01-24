https://ria.ru/20250124/vzryvy-1995248392.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:54:00+03:00

2025-01-24T06:54:00+03:00

2025-01-24T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Хмельницкая область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Хмельницкой области звучит с 4.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html

https://ria.ru/20250124/rogov-1995245891.html

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хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины