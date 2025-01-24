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В Житомире прогремели взрывы
В Житомире прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Житомире прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе Житомира на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:02:00+03:00
2025-01-24T05:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Житомира на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 4.52 мск на большей части Житомирской области звучит сигнал воздушной тревоги. "Житомир, район - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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житомир, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Житомире прогремели взрывы
В Житомире на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы