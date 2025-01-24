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В Киеве и Броварах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:58 24.01.2025 (обновлено: 03:59 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vzryvy-1995241717.html
В Киеве и Броварах прогремели взрывы
В Киеве и Броварах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Киеве и Броварах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:58:00+03:00
2025-01-24T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
бровары
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области тревога звучит с 2.26 мск, в Киеве - с 3.03 мск. Ранее этой ночью агентство "РБК-Украина" уже информировало о взрывах в Киеве. "Бровары, Киев - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев
бровары
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киев, бровары, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Бровары, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Броварах прогремели взрывы

В Киеве и Броварах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области тревога звучит с 2.26 мск, в Киеве - с 3.03 мск. Ранее этой ночью агентство "РБК-Украина" уже информировало о взрывах в Киеве.
"Бровары, Киев - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН,
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Российские штурмовики при зачистке многоэтажек Курахово вынудили противника сдаться в плен - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевБроварыКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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