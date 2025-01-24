https://ria.ru/20250124/vzryvy-1995241717.html

В Киеве и Броварах прогремели взрывы

В Киеве и Броварах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025

В Киеве и Броварах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:58:00+03:00

2025-01-24T03:58:00+03:00

2025-01-24T03:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

бровары

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области тревога звучит с 2.26 мск, в Киеве - с 3.03 мск. Ранее этой ночью агентство "РБК-Украина" уже информировало о взрывах в Киеве. "Бровары, Киев - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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киев

бровары

киевская область

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