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В Киеве и Броварах прогремели взрывы
В Киеве и Броварах прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Киеве и Броварах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:58:00+03:00
2025-01-24T03:58:00+03:00
2025-01-24T03:59:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Броварах в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области тревога звучит с 2.26 мск, в Киеве - с 3.03 мск. Ранее этой ночью агентство "РБК-Украина" уже информировало о взрывах в Киеве. "Бровары, Киев - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, бровары, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Бровары, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Броварах прогремели взрывы
В Киеве и Броварах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы