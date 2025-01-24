https://ria.ru/20250124/vzryvy-1995240005.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:22:00+03:00

2025-01-24T03:22:00+03:00

2025-01-24T04:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Позднее телеканал ТСН сообщил о повторных взрывах в украинской столице и в ее пригороде в Броварах.В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины