https://ria.ru/20250124/vybory-1995334977.html
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК - РИА Новости, 24.01.2025
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:49:00+03:00
2025-01-24T14:49:00+03:00
2025-01-24T14:56:00+03:00
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно. "На мой взгляд, кампания идёт штатно, в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ЦИК журналистам в Минске. Карпенко добавил, что, конечно же, оценку выборам дадут наблюдатели, в том числе национальные. Он отметил, что от кандидатов в президенты пока не поступало в ЦИК никаких заявлений и жалоб на ход кампании. Вместе с тем, по его словам, есть некоторые инциденты. Карпенко напомнил, что накануне Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о незаконных сборе и распространении участниками оппозиционного экстремистского формирования персональных данных членов избиркомов и наблюдателей на выборах."Можно было бы на это не обратить внимание, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях. Мы не можем оставить это безнаказанным. Я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет", - сказал он.Глава ЦИК также рассказал, что было два случая, когда местные СМИ опубликовали данные соцопросов в нарушение законодательства, которое запрещает на данном этапе избирательной кампании публиковать такую информацию. Этим СМИ вынесены предупреждения. Карпенко в целом подчеркнул, что провокации в ходе избирательных кампаний всегда бывают.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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в мире, белоруссия, минск, игорь карпенко, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Игорь Карпенко, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Выборы президента Белоруссии — 2025
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК
Глава ЦИК Карпенко: президентская кампания в Белоруссии проходит штатно
МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно.
"На мой взгляд, кампания идёт штатно, в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ЦИК журналистам в Минске
. Карпенко
добавил, что, конечно же, оценку выборам дадут наблюдатели, в том числе национальные.
Он отметил, что от кандидатов в президенты пока не поступало в ЦИК никаких заявлений и жалоб на ход кампании.
Вместе с тем, по его словам, есть некоторые инциденты. Карпенко напомнил, что накануне Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о незаконных сборе и распространении участниками оппозиционного экстремистского формирования персональных данных членов избиркомов и наблюдателей на выборах.
"Можно было бы на это не обратить внимание, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях. Мы не можем оставить это безнаказанным. Я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет", - сказал он.
Глава ЦИК также рассказал, что было два случая, когда местные СМИ опубликовали данные соцопросов в нарушение законодательства, которое запрещает на данном этапе избирательной кампании публиковать такую информацию. Этим СМИ вынесены предупреждения. Карпенко в целом подчеркнул, что провокации в ходе избирательных кампаний всегда бывают.
Выборы президента Белоруссии
назначены на 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко
, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича
, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую
.