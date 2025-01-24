Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 24.01.2025 (обновлено: 14:56 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vybory-1995334977.html
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК - РИА Новости, 24.01.2025
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:49:00+03:00
2025-01-24T14:56:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
игорь карпенко
александр лукашенко
олег гайдукевич
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995321929_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_0fd919e933a4604e68e2acbe74f4e098.jpg
МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно. "На мой взгляд, кампания идёт штатно, в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ЦИК журналистам в Минске. Карпенко добавил, что, конечно же, оценку выборам дадут наблюдатели, в том числе национальные. Он отметил, что от кандидатов в президенты пока не поступало в ЦИК никаких заявлений и жалоб на ход кампании. Вместе с тем, по его словам, есть некоторые инциденты. Карпенко напомнил, что накануне Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о незаконных сборе и распространении участниками оппозиционного экстремистского формирования персональных данных членов избиркомов и наблюдателей на выборах."Можно было бы на это не обратить внимание, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях. Мы не можем оставить это безнаказанным. Я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет", - сказал он.Глава ЦИК также рассказал, что было два случая, когда местные СМИ опубликовали данные соцопросов в нарушение законодательства, которое запрещает на данном этапе избирательной кампании публиковать такую информацию. Этим СМИ вынесены предупреждения. Карпенко в целом подчеркнул, что провокации в ходе избирательных кампаний всегда бывают.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250124/vybory-1993898131.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995321929_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_c52edac5d3860881c8b343ce09de6cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, игорь карпенко, александр лукашенко, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Игорь Карпенко, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Выборы президента Белоруссии — 2025
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК

Глава ЦИК Карпенко: президентская кампания в Белоруссии проходит штатно

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №5 в Минске во время досрочного голосования. 24 января 2025
Мужчина голосует на избирательном участке №5 в Минске во время досрочного голосования. 24 января 2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на избирательном участке №5 в Минске во время досрочного голосования. 24 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно.
"На мой взгляд, кампания идёт штатно, в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ЦИК журналистам в Минске. Карпенко добавил, что, конечно же, оценку выборам дадут наблюдатели, в том числе национальные.
Он отметил, что от кандидатов в президенты пока не поступало в ЦИК никаких заявлений и жалоб на ход кампании.
Вместе с тем, по его словам, есть некоторые инциденты. Карпенко напомнил, что накануне Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о незаконных сборе и распространении участниками оппозиционного экстремистского формирования персональных данных членов избиркомов и наблюдателей на выборах.
"Можно было бы на это не обратить внимание, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях. Мы не можем оставить это безнаказанным. Я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет", - сказал он.
Глава ЦИК также рассказал, что было два случая, когда местные СМИ опубликовали данные соцопросов в нарушение законодательства, которое запрещает на данном этапе избирательной кампании публиковать такую информацию. Этим СМИ вынесены предупреждения. Карпенко в целом подчеркнул, что провокации в ходе избирательных кампаний всегда бывают.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Президентские выборы в Беларуси 2025: дата, кандидаты, прогнозы
11:47
 
В миреБелоруссияМинскИгорь КарпенкоАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала