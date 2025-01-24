https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html
В Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии
В Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии - РИА Новости, 24.01.2025
В Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии
Наемник ВСУ из Австрии ликвидирован в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T22:34:00+03:00
2025-01-24T22:34:00+03:00
2025-01-24T22:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Наемник ВСУ из Австрии ликвидирован в районе города Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Орехов на данный момент находится под контролем ВСУ. "Установлено, что в районе города Орехов ударом нашего дрона ликвидирован наемник и идейный неонацист из Австрии Рихард Шерманн 1995 года рождения. Показательно, что в годы Великой Отечественной войны его прадед был бандеровцем", - сказал Рогов. По его словам, австриец с самого начала СВО участвовал в конфликте на стороне ВСУ в составе отряда иностранных наемников "Реванш". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250124/rogov-1995328819.html
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россия, запорожская область, австрия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Австрия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии
Рогов: в Орехове в Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии