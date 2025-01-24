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ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля жилого дома", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что еще один беспилотник нанес удар по селу Отрадное - повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи - временно без света остается одна улица.

https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html

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белгородская область, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина