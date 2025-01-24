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ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 24.01.2025 (обновлено: 21:29 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vsu-1995405877.html
ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:24:00+03:00
2025-01-24T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
отрадное
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля жилого дома", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что еще один беспилотник нанес удар по селу Отрадное - повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи - временно без света остается одна улица.
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Отрадное, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами села Ясные Зори и Отрадное в Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два населенных пункта Белгородского района атакованы дронами ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля жилого дома", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что еще один беспилотник нанес удар по селу Отрадное - повреждены частное домовладение, легковой автомобиль и коммерческий объект.
Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи - временно без света остается одна улица.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районОтрадноеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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