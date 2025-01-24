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ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 24.01.2025 (обновлено: 20:53 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области
По колонне грузовиков ВСУ в Сумской области нанесли удары, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:18:00+03:00
2025-01-24T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. По колонне грузовиков ВСУ в Сумской области нанесли удары, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Сумской области был результативный прилет. &lt;...&gt; Наша аэроразведка вела колонну из четырех военных грузовиков. &lt;...&gt; Начали минометный обстрел. Восемь ликвидированных, около пяти &lt;...&gt; скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта, неизвестно", — отметил он.Кроме того, Лебедев также сообщил об ударе по объекту украинских войск в одесском порту Южный."Одесса, прилет в порт Южный. &lt;...&gt; Было громко и с детонацией. Поехали восемь скорых", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Дмитрий Песков
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области

Российские бойцы поразили колонну из военных грузовиков ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. По колонне грузовиков ВСУ в Сумской области нанесли удары, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Сумской области был результативный прилет. <...> Наша аэроразведка вела колонну из четырех военных грузовиков. <...> Начали минометный обстрел. Восемь ликвидированных, около пяти <...> скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта, неизвестно", — отметил он.
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Вчера, 18:52
Кроме того, Лебедев также сообщил об ударе по объекту украинских войск в одесском порту Южный.
"Одесса, прилет в порт Южный. <...> Было громко и с детонацией. Поехали восемь скорых", — рассказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2025
23 января, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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