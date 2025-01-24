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ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области
По колонне грузовиков ВСУ в Сумской области нанесли удары, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:18:00+03:00
2025-01-24T20:18:00+03:00
2025-01-24T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. По колонне грузовиков ВСУ в Сумской области нанесли удары, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Сумской области был результативный прилет. <...> Наша аэроразведка вела колонну из четырех военных грузовиков. <...> Начали минометный обстрел. Восемь ликвидированных, около пяти <...> скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта, неизвестно", — отметил он.Кроме того, Лебедев также сообщил об ударе по объекту украинских войск в одесском порту Южный."Одесса, прилет в порт Южный. <...> Было громко и с детонацией. Поехали восемь скорых", — рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html
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ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области
Российские бойцы поразили колонну из военных грузовиков ВСУ в Сумской области