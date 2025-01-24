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Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области
Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области - РИА Новости, 24.01.2025
Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области
ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита", сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:13:00+03:00
2025-01-24T20:13:00+03:00
2025-01-24T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита", сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Хинель Севского района. Выполняя боевые задачи по отражению террористической атаки, осколочные ранения получил сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита" Брянской области", - написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
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Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области
ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны