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Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/vsu-1995397911.html
Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области
Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области - РИА Новости, 24.01.2025
Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области
ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита", сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:13:00+03:00
2025-01-24T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита", сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Хинель Севского района. Выполняя боевые задачи по отражению террористической атаки, осколочные ранения получил сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита" Брянской области", - написал Богомаз в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
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происшествия, брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские войска атаковали село Хинель в Брянской области

ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали село Хинель в Брянской области, ранен сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита", сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Хинель Севского района. Выполняя боевые задачи по отражению террористической атаки, осколочные ранения получил сотрудник теробороны СГУП "ЦСН "Защита" Брянской области", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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