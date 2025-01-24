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ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html
ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник
ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник
ВСУ долго не продержатся в Курской области, они сталкиваются с нехваткой личного состава и оружия, считает воюющий на стороне Украины иностранный наемник с... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:52:00+03:00
2025-01-24T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ долго не продержатся в Курской области, они сталкиваются с нехваткой личного состава и оружия, считает воюющий на стороне Украины иностранный наемник с позывным "Чапи". "Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (части территории Курской области)", - заявил "Чапи" в интервью телеканалу CBC. Наемник указал на то, что ВСУ недостает военных, а мобилизованные новобранцы не имеют нужного опыта. Он и другие члены его подразделения подчеркнули, что положение украинских войск в Курской области ухудшается, им не хватает личного состава и вооружений. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995249082.html
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
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курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник

Наемник с позывным "Чапи": ВСУ долго не продержатся в Курской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ долго не продержатся в Курской области, они сталкиваются с нехваткой личного состава и оружия, считает воюющий на стороне Украины иностранный наемник с позывным "Чапи".
"Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (части территории Курской области)", - заявил "Чапи" в интервью телеканалу CBC.
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Вчера, 07:08
Наемник указал на то, что ВСУ недостает военных, а мобилизованные новобранцы не имеют нужного опыта.
Он и другие члены его подразделения подчеркнули, что положение украинских войск в Курской области ухудшается, им не хватает личного состава и вооружений.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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