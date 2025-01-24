https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html

ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник

ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ долго не продержатся в Курской области, считает наемник

ВСУ долго не продержатся в Курской области, они сталкиваются с нехваткой личного состава и оружия, считает воюющий на стороне Украины иностранный наемник с... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:52:00+03:00

2025-01-24T18:52:00+03:00

2025-01-24T18:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ долго не продержатся в Курской области, они сталкиваются с нехваткой личного состава и оружия, считает воюющий на стороне Украины иностранный наемник с позывным "Чапи". "Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (части территории Курской области)", - заявил "Чапи" в интервью телеканалу CBC. Наемник указал на то, что ВСУ недостает военных, а мобилизованные новобранцы не имеют нужного опыта. Он и другие члены его подразделения подчеркнули, что положение украинских войск в Курской области ухудшается, им не хватает личного состава и вооружений. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995249082.html

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

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курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире