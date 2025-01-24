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ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/vsu-1995314717.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:21:00+03:00
2025-01-24T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области

Минобороны РФ: ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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