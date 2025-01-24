https://ria.ru/20250124/vsu-1995314717.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в 15 населенных пунктах в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:21:00+03:00

2025-01-24T13:21:00+03:00

2025-01-24T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 15 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20250124/kursk-1995294970.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины