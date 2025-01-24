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ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих в Курской области
ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, три танка, из них один танк "Abrams" производства США, три... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:08:00+03:00
2025-01-24T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, три танка, из них один танк "Abrams" производства США, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу М777 производства США, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк "Abrams" производства США, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 99 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих в Курской области
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили свыше 190 военных
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 190 боевиков ВСУ, три танка, из них один танк "Abrams" производства США, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу М777 производства США, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ
составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк "Abrams" производства США
, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54460 военнослужащих, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1613 боевых бронированных машин, 1602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 99 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.