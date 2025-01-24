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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили в течение недели поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 455 военных, боевую... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:28:00+03:00
2025-01-24T12:28:00+03:00
2025-01-24T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили в течение недели поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 455 военных, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
МО: ВСУ за неделю потеряли более 455 военных в зоне действий группировки "Днепр"