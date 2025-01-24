https://ria.ru/20250124/vsu-1995295626.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили в течение недели поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 455 военных, боевую... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:28:00+03:00

2025-01-24T12:28:00+03:00

2025-01-24T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили в течение недели поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 455 военных, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250124/podpole-1995236366.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)